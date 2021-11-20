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    Примера. «Атлетико» примет «Осасуну», каталонское дерби, «Реал» в гостях у «Гранады»

    Обзор матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Реал» — «Гранада»
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    «Реал» — «Гранада»
    С 19 по 22 ноября в испанской Примере пройдут матчи 14-го тура.

    «Леванте» — «Атлетик» 0:0

    В матче 14-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао.

    Встреча на арене «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Испания. Примера
    Леванте — Атлетик 0:0
    Леванте: Дани Карденас, Сон (Хорхе Мирамон, 87'), Шкодран Мустафи (Оскар Дуарте, 73'), Рубен Везу, Карлос Клерк, Энис Барди (Даниэль Гомес, 73'), Микаэль Мальса (Никола Вукчевич, 60'), Хосе Кампанья, Хорхе де Фрутос, Рохер (Роберто Сольдадо, 87'), Хосе Моралес Луис Атлетик: Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 66'), Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 55'), Икер Муньяин (Нико Уильямс, 67'), Унай Венседор, Дани Гарсия, Алехандро Беренгер (Ойер Саррага, 55'), Микель Баленсиага, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ, Унай Симон Предупреждения: Рохер (6'), Йерай Альварес (16'), Рубен Везу (90 + 3')

    «Атлетик» набрал 19 очков и поднялся на 7-е место. В активе «Леванте» 7 очков и 19-я позиция. При этом баски провели на игру меньше.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Леванте» на выезде сыграет против «Бетиса», а «Атлетик» примет «Гранаду». Баски свой матч проведут 26 ноября, а валенсийцы спустя два дня.

    «Сельта» — «Вильярреал»

    20 ноября, 16:00 мск

    «Севилья» — «Алавес»

    20 ноября, 18:15 мск

    «Атлетико» М — «Осасуна»

    20 ноября, 20:30 мск

    «Барселона» — «Эспаньол»

    20 ноября, 23:00 мск

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    «Хетафе» — «Кадис»

    21 ноября, 16:00 мск

    «Гранада» — «Реал Мадрид»

    21 ноября, 18:15 мск

    «Эльче» — «Бетис»

    21 ноября, 20:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Валенсия»

    21 ноября, 23:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Мальорка»

    22 ноября, 23:00 мск

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