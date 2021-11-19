Испанские СМИ назвали зарплату Дани Алвеса в «Барселоне»

Дани Алвес Фото: twitter.com/FCBarcelona
По информации, 38-летний бразилец подписал с «Барселоной» контракт на 155 тысяч евро в год.
Это минимальная зарплата, которую Ла Лига позволяет платить профессиональному игроку высшего дивизиона.
Отмечается, что на низкий оклад защитника повлияло то, что у каталонского клуба после назначения главного тренера Хави и его тренерского штаба не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен лигой.
Зарплата Алвеса будет самой низкой в «Барселоне».
Напомним, 12 ноября «Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса. Бразилец ранее играл за каталонский клуб с 2008 по 2016 год.