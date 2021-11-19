ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиПоследователь Гвардиолы. Что Хави привнесет в «Барселону»?
  • 11:53
    • Испанские СМИ назвали зарплату Дани Алвеса в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Испанские СМИ назвали зарплату Дани Алвеса в «Барселоне»

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Защитник «Барселоны» Дани Алвес будет получать в каталонском клубе минимальную зарплату, разрешенную по правилам Ла Лиги.

    Дани Алвес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дани Алвес

    По информации, 38-летний бразилец подписал с «Барселоной» контракт на 155 тысяч евро в год.

    Это минимальная зарплата, которую Ла Лига позволяет платить профессиональному игроку высшего дивизиона.

    Отмечается, что на низкий оклад защитника повлияло то, что у каталонского клуба после назначения главного тренера Хави и его тренерского штаба не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен лигой.

  • Дани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения
  • Зачем каталонцам трансфер ветерана?
  • 14/11/2021

    • Зарплата Алвеса будет самой низкой в «Барселоне».

    Напомним, 12 ноября «Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса. Бразилец ранее играл за каталонский клуб с 2008 по 2016 год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли Кержаков очки из Петербурга?
  • «Зенит» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Бавария» забьет «Аугсбургу»?
  • «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Магнитка» прервет беспроигрышную серию «Авангарда»?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры