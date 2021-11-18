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    Гаджиев о Карпине в сборной: Если у игроков нет верного настроя и мотивации, то лучше уходить

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    Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал заявление Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Карпину нужно самому решать, оставаться ли во главе сборной. Лично я считаю, что ему нужно продолжить тренировать. Уже многое удалось, в первых пяти матчах он потерял лишь два очка.

    Одно дело, когда работаешь в клубе с игроками в ежедневном режиме длительное время. Тогда ты можешь что-то поменять в игре команды. А в сборной он видит футболистов всего по три дня, когда у него практически нет времени что-то менять. Но Карпину удалось многое сделать за эти короткие отрезки.

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    • Насильно мил не будешь. Если ему вся эта ситуация не по душе, если Валерий Георгиевич чувствует неуверенность… Мне казалось, что он уже нашел контакт со всеми игроками, в сборной была хорошая обстановка. Когда нет верного настроя и мотивации, то, наверное, лучше уходить», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».

    Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.

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