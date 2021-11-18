Гаджиев о Карпине в сборной: Если у игроков нет верного настроя и мотивации, то лучше уходить

Известный российский специалистпрокомментировал заявлениео возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

«Карпину нужно самому решать, оставаться ли во главе сборной. Лично я считаю, что ему нужно продолжить тренировать. Уже многое удалось, в первых пяти матчах он потерял лишь два очка.

Одно дело, когда работаешь в клубе с игроками в ежедневном режиме длительное время. Тогда ты можешь что-то поменять в игре команды. А в сборной он видит футболистов всего по три дня, когда у него практически нет времени что-то менять. Но Карпину удалось многое сделать за эти короткие отрезки.

Насильно мил не будешь. Если ему вся эта ситуация не по душе, если Валерий Георгиевич чувствует неуверенность… Мне казалось, что он уже нашел контакт со всеми игроками, в сборной была хорошая обстановка. Когда нет верного настроя и мотивации, то, наверное, лучше уходить», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».

Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.