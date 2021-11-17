Карпин о выходе на ЧМ-2022: Не считаю, что это невозможно

Главный тренер сборной Россиисчитает, что команде по силам пройти стыковые матчи и попасть в финальную часть ЧМ-2022.

«С этой командой можно и нужно что-то делать. Нужно понять как.

Возможно, что-то придумаю. Если у меня еще нет понимания, что я сейчас буду говорить?

Решение задачи со стыками — не считаю, что это невозможно.

Где потолок команды, если она попадет на ЧМ? Давайте попадем сначала, а потом поговорим об этом. Толку сейчас говорить? Для начала нужно туда попасть. Сейчас это наш потолок», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, ранее Карпин заявил, что может покинуть пост главного тренера сборной России.