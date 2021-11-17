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    Карпин о выходе на ЧМ-2022: Не считаю, что это невозможно

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что команде по силам пройти стыковые матчи и попасть в финальную часть ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «С этой командой можно и нужно что-то делать. Нужно понять как.

    Возможно, что-то придумаю. Если у меня еще нет понимания, что я сейчас буду говорить?

    Решение задачи со стыками — не считаю, что это невозможно.

  • Карпин капитулировал. Сборной нужен (срочно!) новый тренер
  • Впрочем, есть подозрение, что Валерий Карпин и не планирует оставаться в национальной команде
  • Вчера

    • Где потолок команды, если она попадет на ЧМ? Давайте попадем сначала, а потом поговорим об этом. Толку сейчас говорить? Для начала нужно туда попасть. Сейчас это наш потолок», — приводит слова Карпина Sport24.

    Напомним, ранее Карпин заявил, что может покинуть пост главного тренера сборной России.

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