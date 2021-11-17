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    Спортивный директор «Лиона»: Азмун нравится главному тренеру, постараемся его подписать

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    Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано рассказал, что клуб сделает все возможное, чтобы подписать форварда «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Азмун нам очень нравится — и мне, и нашему тренеру Петеру Босу.

    Чаще Сердар играет в центре нападения, но мы видели, что он может действовать слева, под нападающим и в паре с другим форвардом.

    Мы не знаем, удастся ли нам его подписать. Но, конечно же, мы постараемся что-то сделать», — цитирует Жуниньо RMC Sport.

    Текущий контракт Азмуна с петербургским клубом действует до лета 2022 года.

    За петербуржский клуб он провел в общей сложности 100 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 23 передачи.

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