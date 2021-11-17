Спортивный директор «Лиона»: Азмун нравится главному тренеру, постараемся его подписать

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
«Азмун нам очень нравится — и мне, и нашему тренеру Петеру Босу.
Чаще Сердар играет в центре нападения, но мы видели, что он может действовать слева, под нападающим и в паре с другим форвардом.
Мы не знаем, удастся ли нам его подписать. Но, конечно же, мы постараемся что-то сделать», — цитирует Жуниньо RMC Sport.
Текущий контракт Азмуна с петербургским клубом действует до лета 2022 года.
За петербуржский клуб он провел в общей сложности 100 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 23 передачи.