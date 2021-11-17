Спортивный директор «Лиона»: Азмун нравится главному тренеру, постараемся его подписать

Спортивный директор «Лиона»рассказал, что клуб сделает все возможное, чтобы подписать форвардаи сборной Ирана

«Азмун нам очень нравится — и мне, и нашему тренеру Петеру Босу.

Чаще Сердар играет в центре нападения, но мы видели, что он может действовать слева, под нападающим и в паре с другим форвардом.

Мы не знаем, удастся ли нам его подписать. Но, конечно же, мы постараемся что-то сделать», — цитирует Жуниньо RMC Sport.

Текущий контракт Азмуна с петербургским клубом действует до лета 2022 года.

За петербуржский клуб он провел в общей сложности 100 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 23 передачи.