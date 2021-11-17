Сборные Аргентины и Бразилии сыграли вничью в отборе ЧМ-2022

Сборныене забили голов в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отыграл весь матч в составе аргентинской сборной.

Бразилия лидирует в отборочной группе Южной Америки, подопечные Тите ранее досрочно квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2022. Аргентина находится на втором месте и также уже гарантировала себе участие на мундиале

В другом матче сборные Колумбии и Парагвая сыграли вничью. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и завершилась со счетом 0:0.

Колумбийцы идут на четвертом месте в турнирной таблице южноамериканского отбора. Парагвайцы располагаются на девятой строчке.

Еще в одной игре сборная Чили потерпела поражение от Эквадора. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» в Сантьяго и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили Первис Эступинан и Мойсес Кайседо. Отметим, что чилийцы с 13-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил Артуро Видаль.

Эквадорцы с 23 очками идут на третьем месте в таблице южноамериканского отбора, а чилийцы — на шестом (16 очков).