Тренер молодежной сборной Испании: Мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым

Главный тренер молодежной сборной Испаниипрокомментировал поражение в матче против сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2023 (0:1).

«Было тяжело, мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым. Мы играли с лучшим соперником в нашей группе.

Мы не смогли показать свой максимум. Точный процент я не назову. Мы оставили все силы на поле, сделали все, что смогли.

Погода действительно сказалась на нас. Российская команда смогла гораздо лучше нас адаптироваться к условиям.

Российская сборная играла сильно. Они смотрелись отлично в обороне. Возможно, при других климатических условиях мы бы смогли сыграть по-другому.

Я оцениваю игру и результат, не хочу думать о каких-то вымышленных переигровках», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.