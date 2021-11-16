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    Тренер молодежной сборной Испании: Мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании Евро-2023 U21 Сборная России Футбол России
    Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение в матче против сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2023 (0:1).

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Было тяжело, мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым. Мы играли с лучшим соперником в нашей группе.

    Мы не смогли показать свой максимум. Точный процент я не назову. Мы оставили все силы на поле, сделали все, что смогли.

    Погода действительно сказалась на нас. Российская команда смогла гораздо лучше нас адаптироваться к условиям.

    Российская сборная играла сильно. Они смотрелись отлично в обороне. Возможно, при других климатических условиях мы бы смогли сыграть по-другому.

    Я оцениваю игру и результат, не хочу думать о каких-то вымышленных переигровках», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.

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