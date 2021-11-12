Сборная Бразилии одолела Колумбию, Чили благодаря автоголу обыграл Парагвай в отборе ЧМ-2022

Сборнаядобыла минимальную победу надв матче отборочного турнира к ЧМ-2022 — 1:0.

Хозяева поля забили единственный мяч во встрече в середине второго тайма усилиями Лукаса Пакеты, которому ассистировал Неймар.

Бразилия набрала 34 очка и продолжает уверенно лидировать в отборочной группе. У Колумбии 16 очков, она делит 4-6 места с Уругваем и Чили.

С таким же счетом сборная Чили выиграла у Парагвая. Автором единственного забитого гола стал парагвайский вратарь Энтони Сильва, срезавший мяч в свои ворота.

Чилийцы идут на четвертом месте в таблице южноамериканского отбора, а парагвайцы — на девятом.

Еще Эквадор победил Венесуэлу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 41-й минуте забил Пьеро Хинкапье. Эквадор набрал 20 очков в 13 матчах и занимает второе место. У Венесуэлы семь очков и десятое место.