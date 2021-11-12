Агаларов: Абсолютно не парюсь по поводу невызова в сборную России

Нападающий молодежной сборной Россиизаявил, что не жалеет о том, что не попал в главную сборную России на матчи с Кипром и Хорватией в рамках отбора ЧМ-2022.

Форвард «Уфы» отличился очередным голом в составе молодёжной сборной России в матче квалификации Евро-2023 со сверстниками из Словакии (3:0).

«Скажу так: лучше быть там, где тебе дают игровое время и нуждаются в твоих услугах.

Абсолютно не парюсь про невызов в национальную сборную. Уже говорил, что готов принести пользу молодежной сборной.

Я двигаюсь от матча к матчу в "Уфе", что будет дальше — я не думаю. Выхожу на каждый матч, как на последний.

Оттягивался в центр? Я старался выполнять требования главного тренера. Какую задачу поставит тренерский штаб, то и буду выполнять. Могу играть на этой же позиции и в Уфе», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».