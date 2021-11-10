Директор «Аталанты»: Верим в Миранчука, его время придет

Спортивный директор «Аталанты»высказался насчет возможного ухода хавбеказимой.

Ранее появилась информация, что россиянин может перейти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию».

«Миранчуком интересовались другие команды Серии А, но мы ни с кем переход пока не обсуждали.

Клуб верит в этого игрока, у него есть важные для нас навыки. Скоро его время придет, у нас нет в этом сомнений, поскольку он является настоящим профессионалом и важным футболистом», — отметил Сартори ItaSportPress.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 6 матчей в Серии А, сделав один голевой пас.