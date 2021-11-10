Калиниченко: Левандовски заслужил «Золотой мяч». Если выиграет Месси, это будет несправедливо

Бывший футболист «Спартака»считает, что систему выбора обладателя «Золотого мяча» нужно менять.

«Лично для меня "Золотой мяч" с наступлением эры Роналду и Месси утратил свой смысл.

Мне не нравятся те, кто выбирает претендента. Лучшего в мире должны выбирать лучшие 20 тренеров мира вместе с лучшими капитанами команд, тогда все будет объективно.

Они понимают, кто лучший, так как играют против него. Когда же выбирают журналисты, есть территориальное предпочтение: Бразилия голосует за бразильца, Аргентина за аргентинца, Азия — за Месси…

Если (приз в 2021 году) получит Месси, то не думаю, что это будет справедливо. Как по мне, "Золотой мяч" заслужил Роберт Левандовски , это машина по забиванию мячей», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Месси уже сообщили о том, что он станет обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.