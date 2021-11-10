ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинВ последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022
  • 13:14
    • Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет со зрителями
  • 12:00
    • Скоро вернется. Стали известны новые подробности травмы Фати
  • 11:38
    • «Бешикташ» планирует подписать полузащитника «Краснодара»
  • 11:09
    • Уткин рассказал, кто получит «Золотой мяч»
  • 10:44
    • Жемалетдинов получил травму и покинул расположение сборной России
    Все новости спорта

    Калиниченко: Левандовски заслужил «Золотой мяч». Если выиграет Месси, это будет несправедливо

    Футбол Бавария Бундеслига Футбол Германии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Золотой мяч Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко считает, что систему выбора обладателя «Золотого мяча» нужно менять.

    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски

    «Лично для меня "Золотой мяч" с наступлением эры Роналду и Месси утратил свой смысл.

    Мне не нравятся те, кто выбирает претендента. Лучшего в мире должны выбирать лучшие 20 тренеров мира вместе с лучшими капитанами команд, тогда все будет объективно.

    Они понимают, кто лучший, так как играют против него. Когда же выбирают журналисты, есть территориальное предпочтение: Бразилия голосует за бразильца, Аргентина за аргентинца, Азия — за Месси…

  • Уткин рассказал, кто получит «Золотой мяч»
  • Читайте по теме

    • Если (приз в 2021 году) получит Месси, то не думаю, что это будет справедливо. Как по мне, "Золотой мяч" заслужил Роберт Левандовски, это машина по забиванию мячей», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

  • «Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз
  • Левандовски, Месси или...?
  • 15/10/2021

    • Ранее появилась информация, что Месси уже сообщили о том, что он станет обладателем «Золотого мяча».

    Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»
  • Россия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Россияне быстро обуздают греческих сверстников?
  • Россия U19 — Греция U19. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хорваты легко добудут три очка на Мальте
  • Мальта — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Греция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Парагвай — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры