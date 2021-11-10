Калиниченко: Левандовски заслужил «Золотой мяч». Если выиграет Месси, это будет несправедливо

«Лично для меня "Золотой мяч" с наступлением эры Роналду и Месси утратил свой смысл.
Мне не нравятся те, кто выбирает претендента. Лучшего в мире должны выбирать лучшие 20 тренеров мира вместе с лучшими капитанами команд, тогда все будет объективно.
Они понимают, кто лучший, так как играют против него. Когда же выбирают журналисты, есть территориальное предпочтение: Бразилия голосует за бразильца, Аргентина за аргентинца, Азия — за Месси…
Если (приз в 2021 году) получит Месси, то не думаю, что это будет справедливо. Как по мне,
Ранее появилась информация, что Месси уже сообщили о том, что он станет обладателем «Золотого мяча».
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.