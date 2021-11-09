Круговой рассказал о вызове в сборную России

Защитник петербургского «Зенита»заявил, что был рад получить вызов в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

Изначально Круговой не попал в окончательный состав, но позже получил вызов в качестве замены травмированным защитнику Илье Самошникову.

«Узнал о вызове в сборную, наверное, за полчаса до начала сборов. Я был очень рад, быстренько собрал все самое необходимое и приехал на такси. Когда мне позвонили и сообщили о вызове, собирался ехать по своим делам.

Я был в расширенном составе и очень хотел попасть в окончательный, но за два дня до оглашения заболел гриппом и уже думал, что меня не вызовут.

Успел пообщаться с главным тренером, мне было очень приятно, что получился диалог с ним. Он мне сказал пару напутственных слов. Мы все профессионалы, к любой ситуации надо готовиться. Проблем с тем, чтобы перестроиться эмоционально, не было. Я рад быть здесь и защищать цвета национальной команды. Тем более, будем играть с Кипром в нашем родном городе и на нашем родном стадионе», — приводит слова Кругового пресс-служба национальной команды.