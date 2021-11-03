Президент молдавской федерации футбола: Без приколов говорю, что «Шериф» обыграет «Интер»

Президент молдавской федерации футболазаявил, чтоспособен обыграть миланскийна своем поле.

«Шериф — это наш продукт, мы его произвели, поэтому мы верим в сегодняшний результат. Без приколов говорю, что сегодня наша команда сможет обыграть "Интер".

А что в этом неправильного? Да, в гости едет чемпион Италии, но не забываем, что мы до этого прошлись по чемпионам Сербии, Хорватии и даже грандам Испании. Наши победы — это не разовый результат, "Шериф" успешно прошел все стадии квалификации. Это не случайность, о которой многие говорят. Не надо недооценивать нас

По республике у нас есть ограничения в 50% по заполняемости стадиона. Билеты невозможно было купить уже на второй день после после старта продаж. По нашим меркам стадион большой, но по международным показателям не такой уж и вместительный.

Желающих настолько много, что люди звонят к нам в федерацию, пытаясь найти возможные билеты. Кстати, все билеты именные, поэтому спекулировать нечем», — приводит слова Олейниченко «Матч ТВ».

Матч «Шериф» -«Интер» пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Шериф» -«Интер» .