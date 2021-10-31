«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: счет матча 3:1, обзор голов

«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» Фото: ФК «СКА-Хабаровск»
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1.
У победителей отличились Давид Караев (35 минута, с пенальти), Михаил Тихонов (85) и Александр Смирнов (90+4).
В составе гостей точный удар нанес Александр Юшин (24).
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СКА-Хабаровск — Нефтехимик 2:1
Голы: 0:1 Aleksandr Yushin (23'), 1:1 Давид Караев (пенальти) (35'), 2:1 Михаил Тихонов (85') Предупреждения: David Khubaev (17'), Ираклий Квеквескири (38'), Дмитрий Барков (42'), Maksim Shiryaev (42'), Камран Алиев (50'), Максим Шоркин (56'), Максим Мартусевич (81'), (90 + 3')
В турнирной таблице ФНЛ «СКА-Хабаровск» занимает пятое место (34 очка), а «Нефтехимик» — третье (36 очков).