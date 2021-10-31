«Арсенал» и «Сочи» назвали составы

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Сочи» на матч 13-го тура российской Премьер-Лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Давиташвили, Луценко.

Запасные: Левашов, Сокол, Суханов, Бьернстрем, Камболов, Ткачев, Гулиев, Кангва, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.

Запасные: Адамов, Заика, Шакуро, Маммана, Барач, Бурмистров, Попов, Ангбан, Барсов.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.