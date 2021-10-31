«Арсенал»
«Арсенал» после 12-ти сыгранных матчей находится на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в его активе 12 очков.
На прошлой неделе «Арсенал» потерпел крупное поражение от «Ростова», пропустив в гостях четыре безответных мяча.
Этот результат еще раз подтвердил, что у «Арсенала» в этом сезоне большие проблемы именно на выезде. Тульский клуб в шести матчах вдали от дома потерпел пять поражений.
Между тем,
«Сочи»
«Сочи» тем временем набрал 21 очко и занимает в таблице шестое место.
В предыдущем туре команда Владимира Федотова проиграла на выезде «Локомотиву» со счетом 1:2. При этом свой гол южане забили за минуту до финального свистка.
Перед этим же у «Сочи» были удачные матчи против «Зенита» и «Ростова». Вопреки всем прогнозам, сочинцы выиграли в Санкт-Петербурге, воспользовавшись тем, что «Зенит» в конце первого тайма остался вдесятером после удаления Сердара Азмуна.
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Сочи» — за 1.89.
В прошлом сезоне «Арсенал» обыграл сочинцев на своем поле со счетом 3:2. Ответная игра тоже получилась результативной, но в ней забивал только соперник, победивший 4:0.
Скорее всего, голы будут и в предстоящем матче. И наверняка мяч побывает, как в одних ворота, так и в других.
Ставка — тотал больше 2,5 за 1.97.