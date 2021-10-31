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    «Арсенал» снова не проиграет на своем поле?

    «Арсенал» — «Сочи». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат России 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Сочи»
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    В шести матчах на своем поле у «Арсенала» только одно поражение
    Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Сочи» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября в Туле, начало — в 16:30 мск. «Арсенал» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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  • 3.60
  • 2
  • 1.85
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    «Арсенал»

    «Арсенал» после 12-ти сыгранных матчей находится на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в его активе 12 очков.

    На прошлой неделе «Арсенал» потерпел крупное поражение от «Ростова», пропустив в гостях четыре безответных мяча.

    Этот результат еще раз подтвердил, что у «Арсенала» в этом сезоне большие проблемы именно на выезде. Тульский клуб в шести матчах вдали от дома потерпел пять поражений.

    Между тем, в шести матчах на своем поле у «Арсенала» только одно поражение. Еще в конце июля «оружейники» проиграли на своем поле «Рубину». После этого были победы над «Крыльями Советов» и «Зенитом», а также ниьи со «Спартаком», ЦСКА и «Химки».

    «Сочи»

    «Сочи» тем временем набрал 21 очко и занимает в таблице шестое место.

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    • В предыдущем туре команда Владимира Федотова проиграла на выезде «Локомотиву» со счетом 1:2. При этом свой гол южане забили за минуту до финального свистка.

    Перед этим же у «Сочи» были удачные матчи против «Зенита» и «Ростова». Вопреки всем прогнозам, сочинцы выиграли в Санкт-Петербурге, воспользовавшись тем, что «Зенит» в конце первого тайма остался вдесятером после удаления Сердара Азмуна.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Сочи» еще ни разу в этом сезоне РПЛ не играл вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Сочи» — за 1.89.

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    В прошлом сезоне «Арсенал» обыграл сочинцев на своем поле со счетом 3:2. Ответная игра тоже получилась результативной, но в ней забивал только соперник, победивший 4:0.

    Скорее всего, голы будут и в предстоящем матче. И наверняка мяч побывает, как в одних ворота, так и в других.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 1.97.

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    «Арсенал» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. «Арсенал» снова не проиграет на своем поле?
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