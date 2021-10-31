Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Сочи» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября в Туле, начало — в 16:30 мск. «Арсенал» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» после 12-ти сыгранных матчей находится на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в его активе 12 очков.

На прошлой неделе «Арсенал» потерпел крупное поражение от «Ростова», пропустив в гостях четыре безответных мяча.

Этот результат еще раз подтвердил, что у «Арсенала» в этом сезоне большие проблемы именно на выезде. Тульский клуб в шести матчах вдали от дома потерпел пять поражений.

Между тем, в шести матчах на своем поле у «Арсенала» только одно поражение . Еще в конце июля «оружейники» проиграли на своем поле «Рубину». После этого были победы над «Крыльями Советов» и «Зенитом», а также ниьи со «Спартаком», ЦСКА и «Химки».

«Сочи»

«Сочи» тем временем набрал 21 очко и занимает в таблице шестое место.

В предыдущем туре команда Владимира Федотова проиграла на выезде «Локомотиву» со счетом 1:2. При этом свой гол южане забили за минуту до финального свистка.

Перед этим же у «Сочи» были удачные матчи против «Зенита» и «Ростова». Вопреки всем прогнозам, сочинцы выиграли в Санкт-Петербурге, воспользовавшись тем, что «Зенит» в конце первого тайма остался вдесятером после удаления Сердара Азмуна.

Все прогнозы на РПЛ

«Сочи» еще ни разу в этом сезоне РПЛ не играл вничью .

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Сочи» — за 1.89.

В прошлом сезоне «Арсенал» обыграл сочинцев на своем поле со счетом 3:2. Ответная игра тоже получилась результативной, но в ней забивал только соперник, победивший 4:0.

Скорее всего, голы будут и в предстоящем матче. И наверняка мяч побывает, как в одних ворота, так и в других.

Ставка — тотал больше 2,5 за 1.97.