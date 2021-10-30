Примера. «Реал» выиграл у «Эльче», «Барселона» примет «Алавес»

С 30 октября по 1 ноября в испанской Примере пройдут матчи 12-го тура.

«Эльче» — «Реал» 1:2

Мадридский «Реал» одержал победу над «Эльче» в выездном матче 12-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Сливочные» вышли вперед на 22-й минуте, когда отличился Винисиус Жуниор с передачи Мариано Диаса.

На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал полузащитник Хосе Гутьеррес.

Еще через десять минут Винисиус Жуниор оформил дубль, воспользовавшись передачей Луки Модрича.

А за четыре минуты до конца основного времени нападающий «Эльче» Пере Милья сократил отставание в счете.

Футбол. Испания. Примера Эльче — Реал Мадрид 1:2 Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (22'), 0:2 Винисиус Жуниор (73'), 1:2 Пере Милья (86') Эльче: Кико Касилья, Элибельтон Паласиос, Энсо Роко, Педро Бигас, Хоан Мохика, Лукас Перес (Дарио Бенедетто, 71'), Рауль Гутьеррес, Омар Маскарель (Иван Марконе, 81'), Фидель Чавес (Пере Милья, 81'), Хавьер Пасторе (Херард Гумбау, 71'), Лукас Бое (Тете Моренте, 81') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эден Азар, 85'), Мариано Диас, Родриго (Марко Асенсио, 18'), Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 84'), Марсело (Ферлан Менди, 65'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 65'), Тибо Куртуа Предупреждения: Рауль Гутьеррес (8'), Рауль Гутьеррес (64')

В турнирной таблице Примеры «Реал» поднялся на первое место (24 очка), «Эльче» идет 15-м (10 очков).

«Севилья» — «Осасуна»

30 октября, 17:30 мск

«Валенсия» — «Вильярреал»

30 октября, 19:30 мск

«Барселона» — «Алавес»

30 октября, 22:00 мск

«Кадис» — «Мальорка»

31 октября, 16:00 мск

«Атлетико» — «Бетис»

31 октября, 18:15 мск

«Хетафе» — «Эспаньол»

31 октября, 20:30 мск

«Реал Сосьедад» — «Атлетик»

31 октября, 23:00 мск

«Райо Вальекано» — «Сельта»

1 ноября, 20:30 мск

«Леванте» — «Гранада»

1 ноября, 23:00 мск