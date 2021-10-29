ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманНеизбежное увольнение. «Барселона» рассталась с Куманом
  • 00:26
    • «Атлетико» упустил победу над «Леванте»
    Все новости спорта

    Айртон после разгрома от «Зенита»: Игрокам «Спартака» стыдно, мы не имеем права так проигрывать

    Футбол Спартак Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник «Спартака» Айртон рассказал, как команда пережила разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

    Айртон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Айртон

    «Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что "Спартак" не имеет права так проигрывать.

    Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.

    Я тоже хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от "Зенита" не помешает нам завершить сезон достойно», — сказал бразилец в интервью пресс-службе красно-белых.

  • Аршавин объяснил, почему «Спартаку» надо заменить вратаря на матч с «Ростовом»
  • Читайте по теме

    • В 13-м туре чемпионата России «Спартак» встретится на своем поле с «Ростовом». Матч пройдет 30 октября в Москве.

    «Кто бы ни был сейчас нашим соперником, мы должны побеждать. Играть агрессивно впереди и в то же время не допускать провалов в защите. Матч будет сложный, но отступать нам после такой неудачи уже некуда», — добавил Айртон.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» обыграет «Динамо» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «ПСЖ» снова потеряет очки в матче против «Лилля»?
  • «ПСЖ» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • СКА сможет взять очки в сложнейшем матче в столице?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Махачев — Хукер
  • Прочие
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ян — Сэндхаген
  • Прочие
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры