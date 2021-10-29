Айртон после разгрома от «Зенита»: Игрокам «Спартака» стыдно, мы не имеем права так проигрывать

Защитник «Спартака»рассказал, как команда пережила разгромное поражение от(1:7) в 12-м туре РПЛ.

«Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что "Спартак" не имеет права так проигрывать.

Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.

Я тоже хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от "Зенита" не помешает нам завершить сезон достойно», — сказал бразилец в интервью пресс-службе красно-белых.

В 13-м туре чемпионата России «Спартак» встретится на своем поле с «Ростовом». Матч пройдет 30 октября в Москве.

«Кто бы ни был сейчас нашим соперником, мы должны побеждать. Играть агрессивно впереди и в то же время не допускать провалов в защите. Матч будет сложный, но отступать нам после такой неудачи уже некуда», — добавил Айртон.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».