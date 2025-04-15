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    «Урал» создаст проблемы «красно-белым»?!

    Спартак — Урал: прогноз ставок на Кубок России 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Урал»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
    «Спартак» примет «Урал» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Поединок пройдет 15 апреля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 15 Апреля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 20:30 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
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    «Спартак»

    Путь к 1/4 финала: «Красно-белые» отлично выступили на групповом этапе Кубка России, заняв 1-е место с 15-ю очками в активе за 6 туров, опередив ближайшего преследователя на 4 пункта.

    Уже в четвертьфинале 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» уступил «Ростову» по сумме 2-х встреч (0:1 и 1:2), опустившись до Пути регионов. В 1/8 финала команда обыграла «Акрон» (3:2).

    Спартак — Урал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Спартак» неожиданно проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого команда разгромила «Ростов» (3:0).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Спартак» трижды победил, однажды сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) и 1 раз проиграл. За этот отрезок команда забила 9 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спартак» продолжает борьбу не только за чемпионство в РПЛ, но и за победу в Кубке России. У «красно-белых» неплохие перспективы на этом турнире.

    В последних матчах лидер «Спартака» Манфред Угальде сдал и перестал играть ключевую роль на поле. Форвард не забивал уже 5 матчей подряд за «красно-белых».

    «Урал»

    Путь к 1/4 финала: Команда начала свое похождение в Кубке России с 1/4 финала первой стадии Пути регионов. В 1/4 финала «Урал» победил «СКА-Хабаровск» (1:0). Уже в полуфинале команда оказалась сильнее «Сокола» (3:1).

    В финале первого этапа «Урал» обыграл «Балтику» (1:0). Уже в 1/16 финала основного этапа екатеринбуржцы одолели «Химки» (2:1), а в 1/8 финала оказались сильнее «Рубина» (1:0).

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Первой лиги «Урал» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2), совершив камбэк с 0:2. До этого команда обыграла КАМАЗ (2:1).

    «Урал» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью с «Соколом» (0:0) и тульским «Арсеналом» (0:0).

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    Состояние команды: «Урал» уже доказал, что может составить конкуренцию неплохим командам в РПЛ. Екатеринбуржцы уже обыгрывали тот же «Рубин» в прошлой стадии.

    Стоит отметить, что «Спартак» сильнее той же казанской команды. «Урал» находится в отличной форме и точно создаст проблемы «красно-белым» на чужом поле.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах во всех турнирах «Спартак» проиграл только 1 раз

    • «Урал» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

    • В последних 5-и очных встречах «Спартак» ни разу не обыгрывал «Урал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.47, победа «Урала» — 7.50, ничья — за 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: «Урал» точно даст бой «Спартаку». Сейчас «красно-белые» могут потерять уверенность после неожиданного поражения в прошлом поединке.

    Ставка: Победа «Урала» с форой (0) за 5.40.

    Прогноз: В последнее время «Спартак» — не самая надежная команда России на своей половине поля.

    Ставка: Обе забьют за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Спартак — Урал?

    Матч Спартак — Урал состоится 15 апреля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Какой прогноз на матч Спартак — Урал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Урала» с форой (0)..

    Какую сделать ставку на матч Спартак — Урал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Урала» с форой (0).» с коэффициентом у букмекеров 5.40.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Урал?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Урал?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.47, победа «Урала» — 7.50, ничья — за 4.20.

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    Спартак — Урал: прогноз и ставка за 5.40, статистика, коэффициенты матча 15.04.202520:30. «Урал» создаст проблемы «красно-белым»?!
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