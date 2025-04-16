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    «Айлендерс» воспользуются спадом «Вашингтона»

    Айлендерс — Вашингтон. Ставка (к. 2.47) и прогноз на хоккей, НХЛ, 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Вашингтон»
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    Кайл Палмьери
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «UBS-Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Апреля 2025 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 02:30 Вашингтон

    Вашингтон

  • НХЛ
    •

    «Айлендерс»

    Турнирное положение: В 80 матчах команда с Лонг-Айленда заработала 82 очка, с которыми расположилась на 10-й строчке в таблице Восточной конференции, на 6 турнирных баллов отстав от клубов первой восьмерки.

    Последние матчи: В предыдущей личной встрече «Айлендерс» при домашних трибунах одержали сокрушительную победу — 4:1, за которой последовала череда событийных неудач.

    Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон: коэффициенты букмекеров

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    В рамках отрицательной серии команда Патрика Руа уступила «Нэшвиллу» — 6:7 ОТ, «Рейнджерс» — 2:9 и «Филадельфии» — 3:4 Б. В последней игре волна поражений была прервана за счет минимальной победы на площадке «Нью-Джерси» — 1:0.

    Не сыграют: Мэттью Барзал, Семен Варламов, Илья Сорокин (под вопросом).

    Состояние команды: «Айлендерс» провели насыщенную кампанию, которая сопровождалась взлетами и падениями и в моменте предполагала борьбу за одно нижних из мест в зоне плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Несмотря на все старания, результаты на дистанции стали причиной того, что предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли пройдет без представителя Лонг-Айленда, да и вообще без команд с Нью-Йорка.

    Одним из знаковых качеств «Айлендерс» остается фрагментарная способность навязывать борьбу фаворитам, однако линия обороны и общая нагрузка на команду с ограниченным ресурсом повлияли на частые провалы «островитян».

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: На счету столичного коллектива 109 очков после 80 матчей. В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» прописались на 1-й строчке, на 5+ турнирных пунктов опережая основных преследователей.

    Последние матчи: Предыдущий матч на катке «Айлендерс» стал знаковым для Александра Овечкина, который забросил 859-ю шайбу в карьере, преодолев рекорд Уэйна Гретцки. Сами «Кэпс» в той встрече потерпели поражение — 1:4.

    В одном из недавних матчей на домашнем льду команда Спенсера Карбери разобралась с «Каролиной» — 5:4 Б, после чего дважды встретилась с «Каламбуром». В играх с «Блю Джекетс» лидер Востока был повержен — 0:7; 1:4.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас, Джейкоб Чичран (под вопросом).

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    • Состояние команды: После того как Александру Овечкину покорился величайший рекорд в истории хоккея, у «Вашингтона» не осталось турнирных задач, за которые можно было бы зацепиться на финише регулярки.

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    С уверенным лидерством в Восточной конференции, столичный коллектив больше не стремится форсировать события. Подобная расслабленность влечет определенные риски с точки зрения формы перед началом Кубка Стэнли.

    В нападении «Вашингтон» по-прежнему сохраняет безумный потенциал, однако игра на своей половине площадке, кадровые потери и общая отвлеченность могут создать ряд более серьезных проблем на дистанции.

    Статистика для ставок

    • «Айлендерс» потерпели 5 поражений в 7 последних домашних матчах

    • «Вашингтон» проиграл в 5 встречах из 6 последних в гостях

    • Ни в одном очном матче из 4-х предыдущих «Айлендерс» не проигрывали в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.36, а победа «Вашингтона» — в 2.23.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: В последних матчах «Вашингтон» выходит на лед с мыслями о завершении регулярного сезона. Отсутствие всяческой турнирной мотивации может помочь «Айлендерс» зацепиться за результат при домашних трибунах, пусть даже на фоне проигранной гонки за плей-офф.

    Ставка: «Айлендерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.47.

    Прогноз: С учетом того, насколько в последних матчах «Вашингтон» инертен в нападении, обилия результативных действий в его исполнении не предвидится.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 3 за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Айлендерс — Вашингтон?

    Матч Айлендерс — Вашингтон состоится 16 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Айлендерс» не проиграют + ТМ 6.5.

    Какую сделать ставку на матч Айлендерс — Вашингтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Айлендерс» не проиграют + ТМ 6.5» с коэффициентом у букмекеров 2.47.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Айлендерс — Вашингтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Айлендерс — Вашингтон?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.36, а победа «Вашингтона» — в 2.23.

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