В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «UBS-Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айлендерс»

Турнирное положение: В 80 матчах команда с Лонг-Айленда заработала 82 очка, с которыми расположилась на 10-й строчке в таблице Восточной конференции, на 6 турнирных баллов отстав от клубов первой восьмерки.

Последние матчи: В предыдущей личной встрече «Айлендерс» при домашних трибунах одержали сокрушительную победу — 4:1, за которой последовала череда событийных неудач.

Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.464.102.33Бонус$1500

В рамках отрицательной серии команда Патрика Руа уступила «Нэшвиллу» — 6:7 ОТ, «Рейнджерс» — 2:9 и «Филадельфии» — 3:4 Б. В последней игре волна поражений была прервана за счет минимальной победы на площадке «Нью-Джерси» — 1:0.

Не сыграют: Мэттью Барзал, Семен Варламов, Илья Сорокин (под вопросом).

Состояние команды: «Айлендерс» провели насыщенную кампанию, которая сопровождалась взлетами и падениями и в моменте предполагала борьбу за одно нижних из мест в зоне плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Несмотря на все старания, результаты на дистанции стали причиной того, что предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли пройдет без представителя Лонг-Айленда, да и вообще без команд с Нью-Йорка.

Одним из знаковых качеств «Айлендерс» остается фрагментарная способность навязывать борьбу фаворитам, однако линия обороны и общая нагрузка на команду с ограниченным ресурсом повлияли на частые провалы «островитян».

«Вашингтон»

Турнирное положение: На счету столичного коллектива 109 очков после 80 матчей. В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» прописались на 1-й строчке, на 5+ турнирных пунктов опережая основных преследователей.

Последние матчи: Предыдущий матч на катке «Айлендерс» стал знаковым для Александра Овечкина, который забросил 859-ю шайбу в карьере, преодолев рекорд Уэйна Гретцки. Сами «Кэпс» в той встрече потерпели поражение — 1:4.

В одном из недавних матчей на домашнем льду команда Спенсера Карбери разобралась с «Каролиной» — 5:4 Б, после чего дважды встретилась с «Каламбуром». В играх с «Блю Джекетс» лидер Востока был повержен — 0:7; 1:4.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас, Джейкоб Чичран (под вопросом).

Состояние команды: После того как Александру Овечкину покорился величайший рекорд в истории хоккея, у «Вашингтона» не осталось турнирных задач, за которые можно было бы зацепиться на финише регулярки.

С уверенным лидерством в Восточной конференции, столичный коллектив больше не стремится форсировать события. Подобная расслабленность влечет определенные риски с точки зрения формы перед началом Кубка Стэнли.

В нападении «Вашингтон» по-прежнему сохраняет безумный потенциал, однако игра на своей половине площадке, кадровые потери и общая отвлеченность могут создать ряд более серьезных проблем на дистанции.

Статистика для ставок

«Айлендерс» потерпели 5 поражений в 7 последних домашних матчах

«Вашингтон» проиграл в 5 встречах из 6 последних в гостях

Ни в одном очном матче из 4-х предыдущих «Айлендерс» не проигрывали в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.36, а победа «Вашингтона» — в 2.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: В последних матчах «Вашингтон» выходит на лед с мыслями о завершении регулярного сезона. Отсутствие всяческой турнирной мотивации может помочь «Айлендерс» зацепиться за результат при домашних трибунах, пусть даже на фоне проигранной гонки за плей-офф.

Ставка: «Айлендерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.47.

Прогноз: С учетом того, насколько в последних матчах «Вашингтон» инертен в нападении, обилия результативных действий в его исполнении не предвидится.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 3 за 1.90.