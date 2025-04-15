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    Зацепится ли Рахимова за положительный результат?

    Учижима — Рахимова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Руане 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Учижима — Рахимова
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против Моюки Учижима из Японии в первом круге турнира в Руане. Матч пройдёт 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Учижима — Рахимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Учижима

    Моюка Учижима завершила сезон на хард-покрытии выступлением на турнире в Майами. В американском состязании японка сыграла два матча, сначала выиграла у Сюзан Ламен из Нидерланд (6:4, 6:3), а затем проиграла россиянке Анне Калинской (1:6, 3:6).

    В актив себе Учижима может занести выступление на «тысячнике» в Дубае, где одержала три победы, остановившись лишь на стадии 1/16 финала. На этой стадии теннисистка из страны восходящего солнца проиграла ведущей ракетке Казахстана Елене Рыбакиной (3:6, 2:6).

    На соревнованиях в Индиан Уэллсе Учижима остановилась на стадии второго круга.

    Прогнозы на теннис

    Моюка Учижима занимает 60 место в рейтинге WTA.

    Рахимова

    Камилла Рахимова уже попробовала свои силы на грунте, сыграв в Турции в рамках Челленджера. На турнире в Анталии россиянка выиграла у полячки Майи Хвалинска (7:5, 6:4) и проиграла соотечественнице Оксане Селехметьевой (3:6, 6:3, 0:6).

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    • В рамках турниров серии WTA Рахимовой пока не везёт, россиянка проиграла в первом круге на соревнованиях в Остине, Индиан Уэллсе и Майами.

    Если взять последние 10 матчей Рахимовой, то можно обратить внимание лишь на две победы нашей теннисистки, в остальных поединках Камилла уступила.

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Камилла Рахимова занимает 83 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Учижиму в этом матче можно поставить за 1.73, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: Камиллу Рахимову с начала этого года преследует чёрная полоса встреч, россиянка пока мало побеждает, в этом году всего три виктории. У Моюки Учижима статистика лучше, да и японка на равных играла с лидерами казахстанского и американского теннисов Рыбакиной и Гауфф. Ставим на победу японской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (1.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Учижима — Рахимова?

    Матч Учижима — Рахимова состоится 16 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Учижима — Рахимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (1.5).

    Какую сделать ставку на матч Учижима — Рахимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (1.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Учижима — Рахимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Учижима — Рахимова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Учижиму в этом матче можно поставить за 1.73, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.10.

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