Учижима
Моюка Учижима завершила сезон на хард-покрытии выступлением на турнире в Майами. В американском состязании японка сыграла два матча, сначала выиграла у Сюзан Ламен из Нидерланд (6:4, 6:3), а затем проиграла россиянке Анне Калинской (1:6, 3:6).
В актив себе Учижима может занести выступление на «тысячнике» в Дубае, где одержала три победы, остановившись лишь на стадии 1/16 финала. На этой стадии теннисистка из страны восходящего солнца проиграла ведущей ракетке Казахстана Елене Рыбакиной (3:6, 2:6).
На соревнованиях в Индиан Уэллсе Учижима остановилась на стадии второго круга.
Моюка Учижима занимает 60 место в рейтинге WTA.
Рахимова
Камилла Рахимова уже попробовала свои силы на грунте, сыграв в Турции в рамках Челленджера. На турнире в Анталии россиянка выиграла у полячки Майи Хвалинска (7:5, 6:4) и проиграла соотечественнице Оксане Селехметьевой (3:6, 6:3, 0:6).
В рамках турниров серии WTA Рахимовой пока не везёт, россиянка проиграла в первом круге на соревнованиях в Остине, Индиан Уэллсе и Майами.
Если взять последние 10 матчей Рахимовой, то можно обратить внимание лишь на две победы нашей теннисистки, в остальных поединках Камилла уступила.
В рейтинге женской теннисной ассоциации Камилла Рахимова занимает 83 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Учижиму в этом матче можно поставить за 1.73, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: Камиллу Рахимову с начала этого года преследует чёрная полоса встреч, россиянка пока мало побеждает, в этом году всего три виктории. У Моюки Учижима статистика лучше, да и японка на равных играла с лидерами казахстанского и американского теннисов Рыбакиной и Гауфф. Ставим на победу японской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: Ф1 (1.5) с коэффициентом 1.90.