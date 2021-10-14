Гендиректор «Динамо» назвал успешной работу Шварца в клубе

Генеральный директор «Динамо»на пресс-конференции по поводу заключения контракта с авиакомпанией «Россия» высказался о работе главного тренера бело-голубых

Компания получила статус официального перевозчика футбольного клуба. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

«Я поздравил Сандро с его юбилеем в "Динамо". Он уже год как в клубе. Я бы отметил его деятельность как успешную.

Но сегодня я бы хотел говорить про бизнес. На спортивные вопросы Сандро сегодня ответил на пресс-конференции», — передает слова Пивоварова Sport24.

Ближайший матч «Динамо» проведет 16 октября на выезде против «Спартака». Начало — в 19:00 мск.