Гендиректор «Динамо» назвал успешной работу Шварца в клубе

Сандро Шварц Фото: globallookpress.com
Компания получила статус официального перевозчика футбольного клуба. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления.
«Я поздравил Сандро с его юбилеем в "Динамо". Он уже год как в клубе. Я бы отметил его деятельность как успешную.
Но сегодня я бы хотел говорить про бизнес. На спортивные вопросы Сандро сегодня ответил на пресс-конференции», — передает слова Пивоварова Sport24.
Ближайший матч «Динамо» проведет 16 октября на выезде против «Спартака». Начало — в 19:00 мск.