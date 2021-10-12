Украина — Босния и Герцеговина: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаясыграла вничью с командойв домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: nfsbih.ba

Встреча группы D, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:1.

«Желто-синие» вышли вперед на 15-й минуте, когда Андрей Ярмоленко замкнул блестящий прострел Виктора Цыганкова.

Боснийцы отыгрались на 77-й минуте усилиями Анеля Ахмедходжича, который поразил нижний угол ударом с пределов штрафной площади.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Украина — Босния и Герцеговина 1:1 Голы: 1:0 Андрей Ярмоленко (15'), 1:1 Anel Ahmedhodzic (77') Украина: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко (Сергей Сидорчук, 72'), Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко (Александр Зубков, 82'), Роман Яремчук (Даниил Сикан, 72'), Виктор Цыганков (Serhiy Buletsa, 82') Босния и Герцеговина: Смаил Превляк (Ermedin Demirovic, 82'), Эдин Джеко, Амер Гояк (Кенан Пирич, 58'), Зеад Колашинац (Аднан Ковачевич, 90'), Adi Nalic (Элвис Сарич, 58'), Амир Хаджиахметович, Эльдар Чивич, Anel Ahmedhodzic, Деннис Хаджикадунич, Miroslav Stevanovic, Ибрагим Шехич Предупреждения: Эльдар Чивич (11'), Anel Ahmedhodzic (19'), Смаил Превляк (64')

В ноябре Босния сначала примет на своем поле Финляндию, а затем — Украину, у которой это единственный оставшийся матч в отборе.

Группа D: 1. Франция — 12 очков, 2. Украина — 9, 3. Финляндия — 8, 4. Босния и Герцеговина — 7, 5. Казахстан — 3.