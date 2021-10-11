Зобнин и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака»

Роман Зобнин Фото: globallookpress.com
К занятием притупили Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Николай Рассказов, Илья Кутепов и Йоррит Хендрикс.
В лазарете «Спартака» остались Павел Маслов, Квинси Промес, Эсекель Понсе и Георгий Мелкадзе.
Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в десяти матчах. Ближайший матч подопечные Руя Витории проведут 16 октября против «Динамо».
В группе C Лиги Европы «Спартак» находится на второй строчке. У московской команды три очка после двух игр.
Сразу 5 красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений! 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021
С возвращением! 💪 pic.twitter.com/2IN5nJmuno