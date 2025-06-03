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    Алексей Сутормин покинул «Зенит»

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    «Зенит» на своем официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Алексея Сутормина. У футболиста истек контракт.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Универсальный полузащитник Алексей Сутормин покинул "Зенит". Вместе с "Зенитом" универсал стал четырёхкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны. Сине-бело-голубые благодарят Алексея Сутормина и желают удачи и успехов на футбольном поле!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

    В прошедшем сезоне Сутормин на правах аренды выступал за «Ростов», в составе которого сыграл 33 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами и одной результативной передачей.

    Календарь и таблица РПЛ

    Контракт Сутормина с «Зенитом» был рассчитано до лета 2025 года. В прошедшем сезоне питерский клуб занял 2-е место в РПЛ.

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