на своем официальном сайте сообщил об уходе полузащитника. У футболиста истек контракт.

«Универсальный полузащитник Алексей Сутормин покинул "Зенит". Вместе с "Зенитом" универсал стал четырёхкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны. Сине-бело-голубые благодарят Алексея Сутормина и желают удачи и успехов на футбольном поле!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

В прошедшем сезоне Сутормин на правах аренды выступал за «Ростов», в составе которого сыграл 33 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Календарь и таблица РПЛ

Контракт Сутормина с «Зенитом» был рассчитано до лета 2025 года. В прошедшем сезоне питерский клуб занял 2-е место в РПЛ.