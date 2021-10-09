Дания крупно обыграла Молдавию, Швейцария победила Северную Ирландию

потерпела домашнее поражение от(0:4) в матче 7-го тура отборочного турнира в группе F.

Счет в матче на 23-й минуте открыл Андреас Сков Ольсен. На 34-й минуте Симон Кьер реализовал пенальти, а на 39-й минуте Ольсен ассистировал Кристиану Нёргору.

Окончательный счет установил на 44-й минуте Йоаким Мехле.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F Молдавия — Дания 0:4 Голы: 0:1 Andreas Skov Olsen (23'), 0:2 Симон Кьер (пенальти) (34'), 0:3 Кристиан Нергор (39'), 0:4 Йоаким Мехле (44') Молдавия: Cristian Avram, Ион Жардан, Вячеслав Посмак, Игорь Армаш, Денис Марандичи, Вадим Раца, Mihail Ghecev (Maxim Potirniche, 46'), Раду Гынсарь (Cristian Dros, 62'), Артур Ионицэ (Евгений Кочук, 78'), Marius Iosipoi (Danu Spataru, 62'), Йон Николэеску (Artiom Puntus, 78') Дания: Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен (Андреас Корнелиус, 77'), Andreas Skov Olsen (Каспер Дольберг, 46'), Томас Делейни (Матиас Йенсен, 57'), Кристиан Нергор, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Йоаким Андерсен, 65'), Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Симон Кьер (Янник Вестергор, 46'), Даниэль Васс, Каспер Шмейхель Предупреждения: Денис Марандичи (20'), Maxim Potirniche (78'), Cristian Dros (86')

В другом матче группы F сборная Австрии на выезде победила команду Фарерских островов со счетом 2:0.

Счет на 26-й минуте открыл Конрад Лаймер, а на 48-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество своей команды.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F Фарерские острова — Австрия 0:2 Голы: 0:1 Конрад Лаймер (26'), 0:2 Марсель Забитцер (48') Фарерские острова: Тейтур Гестсон, Гилли Ролантссон, Одмар Феро (Клеминт Ольсен, 68'), Сонни Наттестад, Вильормур Давидсен (Martin Agnarsson, 68'), Рене Йонсен (Йоаннес Бьярталид, 67'), Халлур Ханссен, Гуннар Ватнхамар, Брандур Хендрикссон, Ari Mohr Jonsson, Joan Simun Edmundsson (John Frederiksen, 86') Австрия: Марсель Забитцер, Еркан Кара (Михаэль Грегорич, 88'), Карим Онисиво (Луис Шауб, 77'), Флориан Кайнц (Юсуф Демир, 88'), Флориан Гриллич, Конрад Лаймер (Dejan Ljubicic, 77'), Давид Алаба, Мартин Хинтереггер (Стефан Пош, 65'), Штефан Ильзанкер, Кристофер Триммель, Daniel Bachmann Предупреждения: Рене Йонсен (6'), Одмар Феро (6'), Вильормур Давидсен (29'), Флориан Кайнц (45 + 3')

После семи матче отборочного раунда датчане набрали 21 очко и уверенно лидируют в турнирной таблице группы F. Молдавия, потерпев шестое поражение подряд, с одним очком занимаю последнее место.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В матче группы С сборная Швейцарии добилась домашней победы над командой Северной Ирландии со счетом 2:0.

В добавленное к первому тайму время счет открыл Стивен Цубер, а в компенсированное ко второму тайму время Кристиан Фасснахт поставил победную точку.

В обоих голах ассистентом выступил нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо.

Отметим, что гости с 37-й минуты играли в меньшинстве — две желтые карточки за 15 минут получил защитник Джамаль Льюис.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C Швейцария — Северная Ирландия 2:0 Швейцария: Ян Зоммер, Кевин Мбабу (Сильван Видмер, 81'), Мануэль Аканджи (Фабиан Шёр, 53'), Нико Эльведи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Ренато Штеффен (Кристиан Фасснахт, 81'), Шердан Шакири (Джибриль Соу, 90'), Стивен Цубер, Брил Эмболо (Седрик Иттен, 90') Северная Ирландия: Конор Вашингтон (Джош Мадженнис, 62'), Джордж Сэвилл, Джордан Томпсон (Джордан Джонс, 80'), Стивен Дэвис, Стюарт Даллас (Conor Bradley, 86'), Патрик Макнейр, Джамаль Льюис, Ciaron Brown (Шейн Фергюсон, 80'), Крэйг Кэткарт, Дэниел Баллард, Бэйли Пикок-Фаррел Предупреждения: Джамаль Льюис (23'), Джамаль Льюис (37'), Conor Bradley (88'), Денис Закария (90'), Джош Мадженнис (90')

После этой победы Швейцария набрала 11 очков в пяти матчах и продолжает занимать второе место в группе С. Северная Ирландия с пятью очками расположилась на третьей строчке.

В следующем туре Швейцария сыграет в гостях против , а Северная Ирландия на своем поле примет .

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В матче группы А сборная Сербии на выезде одолела команду Люксембурга со счетом 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A Люксембург — Сербия 0:1 Гол: 0:1 Душан Влахович (68') Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Максим Шано, Дирк Карлсон, Michael Pinto, Данель Синани, Леандро Баррейро Мартинс, Sebastien Thill, Оливье Тилл (Эдвин Муратович, 90'), Yvandro Borges Sanches, Морис Девилль (Michael Omosanya, 74') Сербия: Александр Митрович (Неманья Максимович, 87'), Душан Влахович, Душан Тадич, Филип Костич (Дарко Лазович, 70'), Неманья Гудель (Саша Лукич, 70'), Сергей Милинкович-Савич, Филип Джуричич (Неманья Радоньич, 46'), Страхиня Павлович (Урош Спаич, 46'), Матия Настасич, Милош Велькович, Предраг Райкович Предупреждения: Леандро Баррейро Мартинс (1'), Страхиня Павлович (22'), Дирк Карлсон (45 + 3'), Филип Джуричич (45 + 3')

Сербия набрала 14 очков в шести матчах и вышла в лидеры группы А. Люксембург с шестью очками в пяти встречах занимает третье место.

В следующем матче сербы сыграют на своем поле против Азербайджана, а Люксембург в гостях встретится с Португалией.