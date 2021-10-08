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    Спортивный директор РФС: Ни один иностранный тренер не внес в российский футбол какую-то глобальную идею

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    Спортивный директор РФС Андрей Лексаков считает, что приглашение иностранных тренеров не способствует развитию российского футбола.

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    «Не думаю, что появление в нашем футболе новых отечественных тренеров можно назвать системностью. Эта работа полностью зависит от результатов. Но да, в России достаточно молодых специалистов уровня РПЛ. Однако оценивать их работу в клубах — не в моей компетенции.

    Есть идея Лобановского или идея тотального футбола, идея Гвардиолы. Это идеи. Новых глобальных идей в современном футболе нет.

    В том же спиче я сказал, что очень интересно будет наблюдать за работой Шварца в "Динамо". Обычно иностранные тренеры в РПЛ работают по одним методическим лекалам. Сейчас в современном футболе новых глобальных идей нет, что уж говорить о нашем футболе.

    Идея прессинга была разработана давным-давно. В том числе и советскими специалистами. Представьте: кто-то построил дом — это идея. А кто-то пришел и поменял внутри какую-то деталь — это уже не идея, а ее дополнение.

    Потому я и сказал, что ни один иностранный тренер не внес в российский футбол какую-то глобальную идею. Тот же Дик Адвокат какую идею привнес в наш футбол? А Спаллетти?», — приводит слова Лексакова Sport24.

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