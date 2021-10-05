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    Газзаев: Реформировать российский футбол надо без привлечения всяких голландцев

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что реформы в российском футболе следует проводить без участия иностранных компаний.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Весь наш футбол действительно надо реформировать, раз мы 13 лет ничего не можем достичь на европейской арене.

    Уменьшать количество профессиональных клубов, спортсменов. Надо менять стоимость телевизионных прав, влияющих на финансирование клубов. Много вопросов, но всё медленно делается.

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    • Впереди у нас сегодня есть все возможности. Есть возможности поднять футбол на очень высокий уровень, на уровень лучших европейских стандартов. Но надо работать!

    И правильно реформировать футбол, не приглашая всяких там голландцев. У нас есть российский футбол и нужно следовать нашим традициям. Мы великая, спортивная держава и должны достигать высочайших результатов», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт».

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