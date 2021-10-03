«Алания» на выезде обыграла «Томь»

В матче 15-го тура первенства ФНЛв Томске обыграла со счетом 3:1

У гостей отличились Давид Кобесов и Алан Багаев, который оформил дубль. За хозяев забил Никита Кирсанов.

Владикавказцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления на 88-й минуте Владимира Хубулова.

Футбол. Россия. ФНЛ Томь — Алания 1:3 Голы: 1:0 Никита Кирсанов (11'), 1:1 Давид Кобесов (15'), 1:2 Алан Багаев (22') Предупреждения: Nikolay Giorgobiani (5'), Semen Radostev (10'), Давид Кобесов (20'), Ислам Машуков (43'), Азамат Засеев (56'), Сергей Зуйков (58'), Владимир Хубулов (70'), Владимир Хубулов (88'), Marat Apshatsev (90'), Ilya Kobyshkin (90 + 1')

После этой победы «Алания» с 29 очками поднялась на промежуточное второе место в таблице ФНЛ. «Томь» (17 очков) пока располагается на 13-й строчке.

В следующем туре 9 октября «Томь» сыграет с «Текстильщиком», а команда из Владикавказа примет «Оренбург».