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    Николич признал превосходство «Лацио»

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от «Лацио» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту.

    Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков.

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    • Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих человека. В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

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