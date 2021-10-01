Николич признал превосходство «Лацио»

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение от «Лацио» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту.

Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков.

Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих человека. В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше», — приводит слова Николича «Матч ТВ».