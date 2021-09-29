«Оренбург» — «Ротор»: счет матча 1:0, обзор гола

«Оренбург» Фото: «Оренбург»
Единственный гол на 38-й минуте забил ганский нападающий гостей Джоэль Фамейе.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Оренбург 0:1
Гол: 0:1 Джоэль Фамейе (39') Предупреждения: Artur Sarkisov (1'), Никита Кармаев (11'), Renato Gojkovic (23'), Алексей Грицаенко (45'), Тимур Аюпов (53'), Андрей Малых (64'), Максим Сидоров (77'), (90 + 3')
Коллектив Марцела Лички набрал 31 очко и возглавил турнирную таблицу ФНЛ. Краснодарский клуб с 8 очками располагается на предпоследней 19-й строчке.
В следующем матче «Оренбург» 3 октября примет «Спартак-2», а «Кубань» сыграет с «Акроном».
Ранее в рамках 14-го тура первенства ФНЛ «Краснодар-2» и «Ротор» сыграли вничью — 1:1.
Голами в матче отметились Оланкуле Олусегун и Андреа Чуканов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Краснодар-2 — Ротор 1:1
Голы: 0:1 Андреа Чуканов (8'), 1:1 Olakunle Olusegun (39') Предупреждения: Вячеслав Литвинов (12'), Alexandr Tashaev (52'), Фёдор Первушин (58'), Камиль Муллин (75'), Ilia Beriashvili (82'), Андреа Чуканов (85'), Олег Исаенко (86'), Вячеслав Якимов (90 + 3')
«Краснодар-2» с 19 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Волгоградский клуб с таким же количеством очков идет 9-м.
В следующем туре 3 октября «Краснодар-2» сыграет с КАМАЗом, а «Ротор» примет «Торпедо».