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    Гол Фамейе принес «Оренбургу» победу над «Кубанью»

    «Оренбург» — «Ротор»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 14-го тура чемпионата первенства ФНЛ «Оренбург» одержал гостевую победу над краснодарской «Кубанью» — 1:0.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    Единственный гол на 38-й минуте забил ганский нападающий гостей Джоэль Фамейе.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Оренбург 0:1
    Гол: 0:1 Джоэль Фамейе (39') Предупреждения: Artur Sarkisov (1'), Никита Кармаев (11'), Renato Gojkovic (23'), Алексей Грицаенко (45'), Тимур Аюпов (53'), Андрей Малых (64'), Максим Сидоров (77'), (90 + 3')

    Коллектив Марцела Лички набрал 31 очко и возглавил турнирную таблицу ФНЛ. Краснодарский клуб с 8 очками располагается на предпоследней 19-й строчке.

    В следующем матче «Оренбург» 3 октября примет «Спартак-2», а «Кубань» сыграет с «Акроном».

    Календарь и таблица ФНЛ

    Ранее в рамках 14-го тура первенства ФНЛ «Краснодар-2» и «Ротор» сыграли вничью — 1:1.

    Голами в матче отметились Оланкуле Олусегун и Андреа Чуканов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Краснодар-2 — Ротор 1:1
    Голы: 0:1 Андреа Чуканов (8'), 1:1 Olakunle Olusegun (39') Предупреждения: Вячеслав Литвинов (12'), Alexandr Tashaev (52'), Фёдор Первушин (58'), Камиль Муллин (75'), Ilia Beriashvili (82'), Андреа Чуканов (85'), Олег Исаенко (86'), Вячеслав Якимов (90 + 3')

    «Краснодар-2» с 19 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Волгоградский клуб с таким же количеством очков идет 9-м.

    В следующем туре 3 октября «Краснодар-2» сыграет с КАМАЗом, а «Ротор» примет «Торпедо».

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