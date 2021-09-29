«Оренбург» — «Ротор»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 14-го тура чемпионата первенства ФНЛодержал гостевую победу над краснодарской— 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил ганский нападающий гостей Джоэль Фамейе.

Футбол. Россия. ФНЛ Кубань — Оренбург 0:1 Гол: 0:1 Джоэль Фамейе (39') Предупреждения: Artur Sarkisov (1'), Никита Кармаев (11'), Renato Gojkovic (23'), Алексей Грицаенко (45'), Тимур Аюпов (53'), Андрей Малых (64'), Максим Сидоров (77'), (90 + 3')

Коллектив Марцела Лички набрал 31 очко и возглавил турнирную таблицу ФНЛ. Краснодарский клуб с 8 очками располагается на предпоследней 19-й строчке.

В следующем матче «Оренбург» 3 октября примет «Спартак-2», а «Кубань» сыграет с «Акроном».

Календарь и таблица ФНЛ

Ранее в рамках 14-го тура первенства ФНЛ «Краснодар-2» и «Ротор» сыграли вничью — 1:1.

Голами в матче отметились Оланкуле Олусегун и Андреа Чуканов.

Футбол. Россия. ФНЛ Краснодар-2 — Ротор 1:1 Голы: 0:1 Андреа Чуканов (8'), 1:1 Olakunle Olusegun (39') Предупреждения: Вячеслав Литвинов (12'), Alexandr Tashaev (52'), Фёдор Первушин (58'), Камиль Муллин (75'), Ilia Beriashvili (82'), Андреа Чуканов (85'), Олег Исаенко (86'), Вячеслав Якимов (90 + 3')

«Краснодар-2» с 19 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Волгоградский клуб с таким же количеством очков идет 9-м.

В следующем туре 3 октября «Краснодар-2» сыграет с КАМАЗом, а «Ротор» примет «Торпедо».