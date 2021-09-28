«РБ Лейпциг» — «Брюгге»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Брюгге» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы A пройдет в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Кампль, Клостерманн, Лаймер, Мукиеле, Нкунку, Орбан, Поульсен, Симакан, Собослаи, Форсберг.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Баланта, Ванакен, де Кетеларе, Ланг, Нсоки, Ритс, Соболь, Сова, Хендри.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.19, на успех «Шерифа» — 24.00, на ничью — 10.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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