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    Поульсен и Форсберг — в стартовом составе «РБ Лейпциг» на матч с «Брюгге»

    «РБ Лейпциг» — «Брюгге»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Брюгге» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Юссуф Поульсен
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    Юссуф Поульсен

    Встреча группы A пройдет в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Кампль, Клостерманн, Лаймер, Мукиеле, Нкунку, Орбан, Поульсен, Симакан, Собослаи, Форсберг.

    «Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Баланта, Ванакен, де Кетеларе, Ланг, Нсоки, Ритс, Соболь, Сова, Хендри.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.19, на успех «Шерифа» — 24.00, на ничью — 10.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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