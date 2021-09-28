«Лейпциг» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лейпциг» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Лейпцигцы все мечтают реально побороться за Серебряную салатницу. Вот только «Бавария» смотрится куда мощнее, да и сами «быки» часто теряют очки на ровном месте.

В своем последнем матче чемпионата «Лейпциг» победил. «Быки» выместили все зло от своих неудач на обороне «Герты» (6:0).

Вот только в Бундеслиге команда занимает скромное 10 место. В ее активе 7 очков, причем от лидера «быки» отстают уже на 9 пунктов.

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В этом поединке «Лейпцигу» придется обойтись без нескольких важных исполнителей. Например, без дисквалифицированного защитника Анхелино.

«Брюгге»

Бельгийцы в Лиге чемпионов стартовали вполне прилично. Еще бы, ведь «Брюгге» не уступил в матче с ПСЖ (1:1).

Вот только в своем чемпионате команда несколько пробуксовывает. Ничья в родных стенах с «Хеверли Лувен» (1:1) очень походит на мини-провал.

Пока что «Брюгге» лидирует в своем чемпионате. Между тем, отрыв от ближайшего конкурента сократился до минимума.

Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является Шарль де Кетеларе. В активе у номинального хавбека 4 мяча в 9 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.54, на ничью за 4.72, а на «Брюгге» — за 6.10.

Хозяева неплохо атакуют, но пока только ищут свою лучшую игру .

«Брюгге» в последних матчах испытывает трудности с реализацией, которые наверняка всплывут и на сей раз.

«Быки» наверняка сразу понесутся вперед, и, вероятно, быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лейпцига» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.