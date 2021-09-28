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    «Быки» быстро затопчут «Брюгге»?

    «Лейпциг» — «Брюгге». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига чемпионов, 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Брюгге»
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    Эмиль Форсберг
    «Лейпциг» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лейпциг» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 28 Сентября 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:00 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.55
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    Лейпцигцы все мечтают реально побороться за Серебряную салатницу. Вот только «Бавария» смотрится куда мощнее, да и сами «быки» часто теряют очки на ровном месте.

    В своем последнем матче чемпионата «Лейпциг» победил. «Быки» выместили все зло от своих неудач на обороне «Герты» (6:0).

    Вот только в Бундеслиге команда занимает скромное 10 место. В ее активе 7 очков, причем от лидера «быки» отстают уже на 9 пунктов.

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    В этом поединке «Лейпцигу» придется обойтись без нескольких важных исполнителей. Например, без дисквалифицированного защитника Анхелино.

    «Брюгге»

    Бельгийцы в Лиге чемпионов стартовали вполне прилично. Еще бы, ведь «Брюгге» не уступил в матче с ПСЖ (1:1).

    Вот только в своем чемпионате команда несколько пробуксовывает. Ничья в родных стенах с «Хеверли Лувен» (1:1) очень походит на мини-провал.

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  • 15/09/2021

    • Пока что «Брюгге» лидирует в своем чемпионате. Между тем, отрыв от ближайшего конкурента сократился до минимума.

    Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является Шарль де Кетеларе. В активе у номинального хавбека 4 мяча в 9 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.54, на ничью за 4.72, а на «Брюгге» — за 6.10.

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    Хозяева неплохо атакуют, но пока только ищут свою лучшую игру.

    «Брюгге» в последних матчах испытывает трудности с реализацией, которые наверняка всплывут и на сей раз.

    «Быки» наверняка сразу понесутся вперед, и, вероятно, быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лейпцига» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Лейпциг» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. «Быки» быстро затопчут «Брюгге»?
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