«Лейпциг»
Лейпцигцы все мечтают реально побороться за Серебряную салатницу. Вот только «Бавария» смотрится куда мощнее, да и сами «быки» часто теряют очки на ровном месте.
В своем последнем матче чемпионата «Лейпциг» победил. «Быки» выместили все зло от своих неудач на обороне «Герты» (6:0).
Вот только в Бундеслиге команда занимает скромное 10 место. В ее активе 7 очков, причем от лидера «быки» отстают уже на 9 пунктов.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В этом поединке «Лейпцигу» придется обойтись без нескольких важных исполнителей. Например, без дисквалифицированного защитника Анхелино.
«Брюгге»
Бельгийцы в Лиге чемпионов стартовали вполне прилично. Еще бы, ведь «Брюгге» не уступил в матче с ПСЖ (1:1).
Вот только в своем чемпионате команда несколько пробуксовывает. Ничья в родных стенах с «Хеверли Лувен» (1:1) очень походит на мини-провал.
Пока что «Брюгге» лидирует в своем чемпионате. Между тем, отрыв от ближайшего конкурента сократился до минимума.
Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является Шарль де Кетеларе. В активе у номинального хавбека 4 мяча в 9 матчах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.54, на ничью за 4.72, а на «Брюгге» — за 6.10.
«Брюгге» в последних матчах испытывает трудности с реализацией, которые наверняка всплывут и на сей раз.
«Быки» наверняка сразу понесутся вперед, и, вероятно, быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лейпцига» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.