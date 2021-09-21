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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» одержали победы в Кубке лиги

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    В матче третьего раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Уиком» — 6:1.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    В составе «горожан» дубль на 43-й и 83-й минутах оформил форвард Рияд Марез. По мячу в составе подопечных Хосепа Гвардиолы забили Кевин Де Брейне (29), Фил Фоден (45+1), Ферран Торрес (71) и Коул Палмер (89).

    В параллельном матче «Ливерпуль» резервным составом переиграл в гостях «Норвич» — 3:0.

    Счет на 4-й минуте открыл японский нападающий «красных» Такуми Минамино. Второй гол в активе форварда Дивока Ориги (5). В конце второго тайма Минамино (80) оформил дубль.

    В других матчах «Брентфорд» разгромил «Олдхэм» со счетом 7:0. «Бернли» также разгромил соперника, со счетом 4:1 выиграв у «Рочдейла», «Престон» дома разгромил «Челтнем Таун» (4:1), «Сандерленд» в гостях переиграл «Уиган» (2:0), «Уотфорд» на своем полу уступил «Сток Сити» (1:3).

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