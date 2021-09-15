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    Жиго: На месте болельщиков «Спартака» я бы тоже нас освистывал

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    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал реакцию болельщиков московского клуба после поражения от «Легии» в матче Лиги Европы (0:1).

    Самюэль Жиго
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    Самюэль Жиго

    «Я понимаю болельщиков, которые свистели в наш адрес. На их месте я бы делал то же самое. Мы заслужили такое отношение.

    "Спартак" должен ответить на поле, а не словами после игры. Мы должны проявить характер.

    Нужно идти шаг за шагом. Впереди матч с ЦСКА. Сделаем все, что победить, так как этот матч очень важен для нас. Это дерби. Мы должны победить ради наших болельщиков.

    У нас были моменты забить, но нам нужно играть умнее. Если мы не можем победить, то стоит хотя бы удержать ничью.

    Тяжело принять такое поражение с голом на последней минуте. Карма? Это футбол. Нужно работать дальше и верить в себя в следующих матчах.

    В футболе все меняется быстро. Сегодня мы заслужили больше, чем поражение, возможно, в другой раз результат будет другим», — сказал Жиго «Р-Спорту».

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