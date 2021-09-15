Радченко: Ни один российский клуб не сыграл бы против «Челси» так, как «Зенит»

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал поражение питерской команды от(0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит мог добиться большего во вчерашнем матче, учитывая игру, которую они показали. Дело больше шло к ничьей. Но нельзя сказать, что результат незакономерный. "Челси" доминировал всю игру, хотя острых моментов у них особо не было.

Но по такому матчу "Зениту" надо было выжимать большее. Думаю, что ни один российский клуб не смог бы сыграть так же против "Челси".

Конечно, "Зениту" реально соперничать с "Ювентусом" . Вчера они показали, что могут играть. А ещё некоторые футболисты из-за травмы не могли принять участие.

Думаю, что со всеми можно играть и биться. Любой результат возможен», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.