ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Зенит»Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
  • 23:53
    • «Ювентус» крупно обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • 23:49
    • «Бавария» победила «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 23:59
    • «Лилль» в большинстве не справился с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов
  • 23:58
    • Ассист Миранчука помог «Аталанте» избежать поражения от «Вильярреала»
    Все новости спорта

    Радченко: Ни один российский клуб не сыграл бы против «Челси» так, как «Зенит»

    Футбол Зенит Челси Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение питерской команды от «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1

    «Зенит мог добиться большего во вчерашнем матче, учитывая игру, которую они показали. Дело больше шло к ничьей. Но нельзя сказать, что результат незакономерный. "Челси" доминировал всю игру, хотя острых моментов у них особо не было.

    Но по такому матчу "Зениту" надо было выжимать большее. Думаю, что ни один российский клуб не смог бы сыграть так же против "Челси".

    Конечно, "Зениту" реально соперничать с "Ювентусом". Вчера они показали, что могут играть. А ещё некоторые футболисты из-за травмы не могли принять участие.

  • Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку
  • Питерский «Зенит» потерпел гостевое поражение со счетом 0:1 от «Челси» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Думаю, что со всеми можно играть и биться. Любой результат возможен», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

    Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» пропустит от «Легии» больше одного мяча?
  • «Спартак» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Шахтер» выиграть у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Пробьет ли «Манчестер Сити» «РБ Лейпциг»?
  • «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры