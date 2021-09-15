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    Орлов: «Челси» не напрягался?! Вы же видели, сколько пота пролил Лукаку

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    Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в гостевом матче с «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Зенитовцы мало допускали ошибок. Ведь "Челси" не так много атаковал. Это очень показательно. Все-таки лондонцы на ходу и по классу, понятное дело, превосходят питерцев. Поэтому сыграть именно так против "Челси" — большое достоинство!

    И я не понимаю тех, кто сейчас говорит, что "Челси" особо не упирался. Как это не напрягался?! Вы же видели, сколько пота пролил Лукаку.

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    • Мне, правда, жаль, что судья не увидел одного момента. Еще до гола. Шла подача с углового, и Лукаку просто грудью взял и впихнул в ворота Крицюка. Это же очевидное нарушение! Футбольный хулиган какой-то.

    При этом, считаю, зенитовцы то его, по большому счету, сдержали. Да, бельгиец в итоге забил. Но там ему сложно было что-либо противопоставить. Все выполнил просто блестяще. А что показал вчера Хаверц? Я его особо не увидел», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.

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