Отец Захаряна о «Барселоне»: Не нужен шум, сейчас не до этого

Арсен Захарян Фото: fcdynamo.ru
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.
«Еще не слышал такие новости. Вы знаете, пока вообще не хочется ничего говорить. Не нужен шум. Сейчас не до этого. Придет время, дай бог, посмотрим», — приводит слова Захаряна-старшего Sport24.
Захарян в текущем чемпионате России провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
Напомним, Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).
Захарян ранее сообщил, что откажется от возможности продолжить карьеру в «Зените».