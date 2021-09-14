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    Отец Захаряна о «Барселоне»: Не нужен шум, сейчас не до этого

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    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что его сын стал трансферной целью «Барселоны».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.

    «Еще не слышал такие новости. Вы знаете, пока вообще не хочется ничего говорить. Не нужен шум. Сейчас не до этого. Придет время, дай бог, посмотрим», — приводит слова Захаряна-старшего Sport24.

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    • Захарян в текущем чемпионате России провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Напомним, Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

    Захарян ранее сообщил, что откажется от возможности продолжить карьеру в «Зените».

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