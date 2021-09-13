ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевТриумф Медведева, слезы Джоковича и историческая победа Радукану. Главные события US Open
  • 20:31
    • Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС
  • 20:19
    • Хет-трик Дрейера помог «Рубину» разгромить «Урал»
  • 19:08
    • Канте пропустит матч с «Зенитом»
  • 18:47
    • Кьеза и Бернардески не сыграют против «Мальме»
  • 18:39
    • «Реал» огласил заявку на матч с «Интером»
    Все новости спорта

    Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

    Футбол РФС РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.

    Виктор Кашшаи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Кашшаи

    46-летний Кашшаи занял этот пост в январе 2020 года после отставки Александра Егорова.

    «О нем сложилось неоднозначное мнение внутри РФС. От него ждали более качественной работы с арбитрами. При этом стороны расстаются без взаимных обид», — цитирует РБК источник, знакомый с ситуацией.

    По данным «Спорт-Экспресса», венгерский специалист в последнее время перестал организовывать брифинги для арбитров премьер-лиги.

    Они по традиции проводились в режиме онлайн спустя несколько дней после каждого тура — на них разбирались спорные моменты и по возможности давались установки, как трактовать правила в тех или иных ситуациях.

    После 5-го и 6-го туров РПЛ брифинги не состоялись. В этот же период были отменены занятия для ассистентов судей, которые до того тоже были регулярными.

    «Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане.

    С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство.

    Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: ЕВРО-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу.

    Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин. Мы гордимся достигнутыми результатами.

    В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», — цитирует Кашшаи официальный сайт РФС.

    46-летний Виктор Кашшаи — бывший венгерский арбитр ФИФА. Обслуживал игры юношеского чемпионата Европы-005 до 19 лет, чемпионата мира-2007 среди молодежных команд и юношеского чемпионата мира-009 до 17 лет. На летних Олимпийских играх-2008 судил финал.

    Также работал на чемпионате мира-2010. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов-2010/11 между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится южное дерби?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Казанский голевой обмен?
  • «Рубин» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Эвертон» возьмет свое незамедлительно?
  • «Эвертон» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хетафе — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Торонто — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры