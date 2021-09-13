Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

(РФС) объявил об уходес поста главы департамента судейства.

46-летний Кашшаи занял этот пост в январе 2020 года после отставки Александра Егорова.

«О нем сложилось неоднозначное мнение внутри РФС. От него ждали более качественной работы с арбитрами. При этом стороны расстаются без взаимных обид», — цитирует РБК источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Спорт-Экспресса», венгерский специалист в последнее время перестал организовывать брифинги для арбитров премьер-лиги.

Они по традиции проводились в режиме онлайн спустя несколько дней после каждого тура — на них разбирались спорные моменты и по возможности давались установки, как трактовать правила в тех или иных ситуациях.

После 5-го и 6-го туров РПЛ брифинги не состоялись. В этот же период были отменены занятия для ассистентов судей, которые до того тоже были регулярными.

«Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане.

С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство.

Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: ЕВРО-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу.

Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин. Мы гордимся достигнутыми результатами.

В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», — цитирует Кашшаи официальный сайт РФС.

46-летний Виктор Кашшаи — бывший венгерский арбитр ФИФА. Обслуживал игры юношеского чемпионата Европы-005 до 19 лет, чемпионата мира-2007 среди молодежных команд и юношеского чемпионата мира-009 до 17 лет. На летних Олимпийских играх-2008 судил финал.

Также работал на чемпионате мира-2010. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов-2010/11 между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».