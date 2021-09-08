ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска
  • 06:44
    • Стал известен соперник Медведева в полуфинале US Open
  • 23:37
    • Голы Смолова и Бакаева принесли сборной России победу над Мальтой
  • 23:47
    • Дубль Гризманна позволил Франции обыграть Финляндию
  • 23:41
    • Сборная Нидерландов отправила шесть мячей в ворота Турции
  • 21:47
    • Медведев вышел в полуфинал US Open
    Все новости спорта

    Тарханов: По игре сборной России много вопросов

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов оценил игру сборной России в матче с Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    «Главное, что победили и в трех матчах набрали 7 очков. Но по игре вопросов много. Фрагментами она была неплохая, тем не менее много неточностей в последней стадии атаки. Передачи неточные были.

    В первом тайме соперник не выходил из обороны, но во втором у нас пошел брак, и гости стали выбегать в атаку, имели возможности. Хорошо, что мы забили второй мяч. Пока тяжеловато играем», — приводит слова 67-летнего специалиста «Матч ТВ».

  • Вымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска
  • Сборная России со счетом 2:0 на своем поле обыграла команду Мальты в шестом туре квалификации ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Тарханов также объяснил, почему у футболистов сборной России все время есть проблемы с физическим состоянием.

    «Дело еще в том, что у нас несколько энергозатратный футбол, мы много бегаем. Теряем мяч — надо его отобрать, и мы затрачиваем много сил на отбор. И мы закрепощены касательно результата», — добавил Тарханов.

    Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия снова выиграет с крупным счетом?
  • Польша — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Ставка против разгрома Литвы
  • Италия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Фурия роха» оставит голы на второй тайм?
  • Косово — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Польша — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Италия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Косово — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Исландия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Радукану — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры