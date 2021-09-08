Тарханов: По игре сборной России много вопросов

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Урала»оценил игру сборнойв матче с Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Главное, что победили и в трех матчах набрали 7 очков. Но по игре вопросов много. Фрагментами она была неплохая, тем не менее много неточностей в последней стадии атаки. Передачи неточные были.

В первом тайме соперник не выходил из обороны, но во втором у нас пошел брак, и гости стали выбегать в атаку, имели возможности. Хорошо, что мы забили второй мяч. Пока тяжеловато играем», — приводит слова 67-летнего специалиста «Матч ТВ».

Тарханов также объяснил, почему у футболистов сборной России все время есть проблемы с физическим состоянием.

«Дело еще в том, что у нас несколько энергозатратный футбол, мы много бегаем. Теряем мяч — надо его отобрать, и мы затрачиваем много сил на отбор. И мы закрепощены касательно результата», — добавил Тарханов.

Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.