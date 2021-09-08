Тарханов: По игре сборной России много вопросов

«Главное, что победили и в трех матчах набрали 7 очков. Но по игре вопросов много. Фрагментами она была неплохая, тем не менее много неточностей в последней стадии атаки. Передачи неточные были.
В первом тайме соперник не выходил из обороны, но во втором у нас пошел брак, и гости стали выбегать в атаку, имели возможности. Хорошо, что мы забили второй мяч. Пока тяжеловато играем», — приводит слова 67-летнего специалиста «Матч ТВ».
Тарханов также объяснил, почему у футболистов сборной России все время есть проблемы с физическим состоянием.
«Дело еще в том, что у нас несколько энергозатратный футбол, мы много бегаем. Теряем мяч — надо его отобрать, и мы затрачиваем много сил на отбор. И мы закрепощены касательно результата», — добавил Тарханов.
Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.
Шесть туров сыграно. Вся борьба в Группе Н впереди!#НашиПарни pic.twitter.com/bjBCDR3hBu— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021