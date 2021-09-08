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    Швеция проиграла Греции, Испания обыграла Косово

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    В матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Швеции проиграла сборной Греции со счетом 1:2.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    Победу грекам принесли точные удары Вангелиса Павлидиса и Анастасиоса Бакасетаса. Один гол у шведов отыграл Робин Куайсон.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
    Греция — Швеция 2:1
    Голы: : Анастасиос Бакасетас (62'), 2:0 Вангелис Павлидис (78'), 2:1 Робин Куайсон (80') Греция: Одиссеас Влаходимос, Пантелис Хацидиакос, Константинос Мавропанос, Giorgos Tzavellas, Атанасиос Андруцос, Зека, Андреас Бухалакис, Константинос Цимикас, Анастасиос Бакасетас, Вангелис Павлидис (Мариус Врусаи, 90'), Anastasios Douvikas (Христос Дзолис, 71') Швеция: Александер Исак, Деян Кулушевски (Исаак Кисе Телин, 88'), Эмиль Форсберг, Маттиас Сванберг (Робин Куайсон, 66'), Кристофер Ольссон, Виктор Классон (Йеспер Карлссон, 77'), Людвиг Аугустинсон, Виктор Нильссон Линделёф, Филип Хеландер (Marcus Danielson, 88'), Mattias Johansson (Эмиль Крафт, 76'), Робин Ольсен Предупреждения: Вангелис Павлидис (8'), Андреас Бухалакис (45 + 2'), Виктор Классон (53'), Филип Хеландер (70'), Исаак Кисе Телин (89')

    В другом поединке группы сборная Испании на выезде обыграла сборную Косова со счетом 2:0.

    По голу в составе испанцев забили Пабло Форналс и Ферран Торрес.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
    Косово — Испания 0:2
    Голы: : Пабло Форнальс (32'), : Ферран Торрес (90') Косово: Арьянет Мурич, Флорент Хадергьонай, Амир Ррахмани, Betim Fazliji, Мергим Войвода, Эльбасан Рашани, Флорьян Лосаж, Ибрахим Дресевич, Z.Bytyqi, Милот Рашица, Ведат Мурики Испания: Пабло Форнальс (Адама Траоре, 59'), Альваро Мората (Пабло Сарабия, 72'), Ферран Торрес, Карлос Солер (Сесар Аспиликуэта, 59'), Серхио Бускетс, Коке, Серхио Регилон (Рауль Альбиоль, 86'), Эмерик Лапорт, Иньиго Мартинес, Маркос Льоренте (Микель Мерино, 86'), Унай Симон

    После этого тура сборная Испании вернула себе лидерство, набрав 13 очков. Швеция вернулась на второе место (9). Греция набрала 6 пунктов и вышла на третье место, а сборная Косова опустилась на четвертую позицию с четырьмя баллами.

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