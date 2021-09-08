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    Депай прокомментировал свой хет-трик в ворота сборной Турции

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Нидерландов Сборная Турции Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился эмоциями от победы над Турцией (6:1) в матче отбора ЧМ-2022, где он оформил хет-трик.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    «Сегодняшняя игра была лучше, чем две другие игры (1:1 с Норвегией и 4:0 с Черногорией). Очевидно, мы тоже были очень продуктивны. Так что это хороший сигнал для всей команды, для тренера, для всех.

    Я наслаждаюсь игрой. Я прекрасно провожу время и нахожусь в отличной форме. Мне 27 лет. У меня была серьезная травма. Я много работал, но теперь вернулся. И моя уверенность в себе не изменилась», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

    Нидерланды с 13 очками лидируют в группе G. Норвегия идет второй, уступая только по дополнительным показателям. Турция — третья (11 очков).

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