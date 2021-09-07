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    Шаронов увидел в игре сборной России стилистику Карпина

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    Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оценил игру сборной России в матчах против Хорватии (0:0) и Кипра (2:0).

    Роман Шаронов
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    Роман Шаронов

    «Прогресс кипрского футбола есть — может быть, он не такой большой, но для столь маленькой страны он заметен. Конечно, по уровню игроков мы сильнее, чем эта команда. По-любому в матчах с этим соперником мы фавориты, потому что мы сильнее.

    По игре сборной России могу сказать, что прослеживается стилистика, которой Карпин придерживался в "Ростове". Там он очень любил играть вертикально и быстро, используя высокий прессинг.

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    • Мне понравились голы, которые наша команда забила на Кипре. Они стали результатом командных взаимодействий. Если это будет не эпизодически, то у команды будет прогресс. Карпин славится тем, что у него команды очень сильны физически. Может быть, на данный момент некоторые футболисты не готовы играть в том темпе, который предложил Валерий Георгиевич», — приводит слова Шаронова «Матч ТВ».

    Напомним, во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Мальта.

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