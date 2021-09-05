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    Бородюк: Много вопросов к сборной России по качеству игры

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    Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк высказал мнение о победе национальной команды над Кипром (2:0) в матче пятого тура отборочного раунда ЧМ-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Сборная России оставила двойственное впечатление. С одной стороны, есть результат. Это очень важно, когда ты проводишь отборочный турнир. А с точки зрения качества игры есть очень много вопросов. На них пусть отвечает главный тренер и его штаб. Мне нет смысла говорить об этом что-либо, пускай они сами, футболисты и тренерский штаб, посмотрят последние 15—20 минут и сделают выводы.

    Сейчас эти команды, Кипра и Мальты, естественно, мы должны обыгрывать. Потому петь дифирамбы или критиковать сборную нет смысла. Сборная набрала три очка — это хорошо, а над качеством игры предстоит ещё много работать. Шансы сборной России будут решаться в двух выездных матчах — против команд Хорватии и Словении, а также в домашней игре со Словакией.

    У словенцев появляется шанс: они сегодня выиграли, у них теперь семь очков. В этих трёх матчах решится судьба путёвки на чемпионат мира. Желаю сборной России, чтобы она эти три матча сыграла уверенно и достойно», — цитирует Бородина ТАСС.

    Следующий матч сборная России проведет 7 сентября против Мальты. Начало — в 21:45 мск.

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