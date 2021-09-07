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    Азербайджан — Португалия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

    «Азербайджан» — «Португалия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 19:00 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч «Азербайджан» — «Португалия».

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    Составы команд:

    «Азербайджан»: Шахрудин Магомедалиев, Elvin Badalov, Hojatollah Haghverdi, Azer Salahli, Аббас Гусейнов, Эмин Махмудов, Гара Гараев, Тамкин Хализаде, Намиг Аласгаров, Махир Эмрели, Филип Озобич.

    «Португалия»: Бернарду Силва, Андре Силва, Диогу Жота, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Жоау Моутинью, Рафаэл Геррейру, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Руй Патрисиу.

    Предыдущий матч соперников: «Португалия» — «Азербайджан» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:7.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Азербайджан» — «Португалия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Португалия» со счетом 0:7. Матч между командами «Азербайджан» и «Португалия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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