Сборная Азербайджана сыграет на своем поле с командой Португалии в рамках шестого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 7 сентября в Баку, начало — в 19:00 мск. Азербайджан — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан

Азербайджан неудачно стартовал в квалификации на чемпионат мира.

До последнего тура команда не набрала ни одного очка. В конце марта команда Джанни Де Бьязи потерпела поражения от Португалии и Сербии.

В сентябре Азербайджана проиграл снова — Люксембургу (1:2) в гостях. И только в прошлом туре закавказская сборная сыграла вничью с Ирландией (1:1) на выезде.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Закавказская сборная одержала только одну победу в 10-ти предыдущих матчах.

Португалия

В своем предыдущем матче отбора на ЧМ-2022 Португалия проигрывала вплоть до 89-й минуты, пока Криштиану Роналду не сравнял счет, а еще через пять минут он же вколотил и победный мяч.

В минувший уикенд иберийцы победили Катар (3:1) в товарищеской встрече неосновным составом.

Сборная занимает второе место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 10 очков. Лидер — Сербия, у которой столько же баллов, но лучшая разнице мячей.

Подопечные Фернанду Сантуша в текущем отборочном цикле также успели обыграть Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разойтись миром с Сербией (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,14.

Успех хозяев поля оценивается в 19,00, тогда как ничья — в 7,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.