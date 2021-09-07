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    Вернется ли Португалия в лидеры группы?

    Азербайджан — Португалия. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч отборочного турнира ЧМ-2022 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Португалия
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    Перед выездом в Баку Португалия победила Катар
    Сборная Азербайджана сыграет на своем поле с командой Португалии в рамках шестого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 7 сентября в Баку, начало — в 19:00 мск. Азербайджан — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 07 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 8.00
  • 2
  • 1.14
  • Ставка!
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    Азербайджан

    Азербайджан неудачно стартовал в квалификации на чемпионат мира.

    До последнего тура команда не набрала ни одного очка. В конце марта команда Джанни Де Бьязи потерпела поражения от Португалии и Сербии.

    В сентябре Азербайджана проиграл снова — Люксембургу (1:2) в гостях. И только в прошлом туре закавказская сборная сыграла вничью с Ирландией (1:1) на выезде.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Закавказская сборная одержала только одну победу в 10-ти предыдущих матчах.

    Португалия

    В своем предыдущем матче отбора на ЧМ-2022 Португалия проигрывала вплоть до 89-й минуты, пока Криштиану Роналду не сравнял счет, а еще через пять минут он же вколотил и победный мяч.

    В минувший уикенд иберийцы победили Катар (3:1) в товарищеской встрече неосновным составом.

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  • 02/09/2021

    • Сборная занимает второе место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 10 очков. Лидер — Сербия, у которой столько же баллов, но лучшая разнице мячей.

    Подопечные Фернанду Сантуша в текущем отборочном цикле также успели обыграть Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разойтись миром с Сербией (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,14.

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    Успех хозяев поля оценивается в 19,00, тогда как ничья — в 7,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

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    Азербайджан — Португалия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли Португалия в лидеры группы?
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