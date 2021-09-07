Азербайджан
Азербайджан неудачно стартовал в квалификации на чемпионат мира.
До последнего тура команда не набрала ни одного очка. В конце марта команда Джанни Де Бьязи потерпела поражения от Португалии и Сербии.
В сентябре Азербайджана проиграл снова — Люксембургу (1:2) в гостях. И только в прошлом туре закавказская сборная сыграла вничью с Ирландией (1:1) на выезде.
Закавказская сборная одержала только одну победу в 10-ти предыдущих матчах.
Португалия
В своем предыдущем матче отбора на ЧМ-2022 Португалия проигрывала вплоть до 89-й минуты, пока Криштиану Роналду не сравнял счет, а еще через пять минут он же вколотил и победный мяч.
В минувший уикенд иберийцы победили Катар (3:1) в товарищеской встрече неосновным составом.
Сборная занимает второе место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 10 очков. Лидер — Сербия, у которой столько же баллов, но лучшая разнице мячей.
Подопечные Фернанду Сантуша в текущем отборочном цикле также успели обыграть Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разойтись миром с Сербией (2:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,14.
Успех хозяев поля оценивается в 19,00, тогда как ничья — в 7,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.