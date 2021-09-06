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    Нападающий «Локомотива» Камано не может выехать из Гвинеи из-за госпереворота

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    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не может покинуть территорию Гвинеи из-за государственного переворота в стране.

    Франсуа Камано
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    Франсуа Камано

    В понедельник, 6 сентября, Камано должен был сыграть за сборную Гвинеи против команды Марокко в рамках отборочного этапа ЧМ-2022, но из-за сложной политической ситуации в стране матч был перенесен.

    «Футбольный клуб "Локомотив" прилагает все усилия, чтобы нападающий "железнодорожников" смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок.

    ФК "Локомотив" предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении «Локомотива».

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    • Камано также подтвердил, что пока не может покинуть Гвинею.

    «Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке.

    Знаю, что "Локомотив" ведет активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждем и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах», — сказал футболист «Спорт-Экспрессу».

    Камано в текущем чемпионате России провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.

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