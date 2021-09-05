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    Белоруссия — Уэльс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

    «Белоруссия» — «Уэльс». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 16:00 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Белоруссия» — «Уэльс».

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    Составы команд:

    «Белоруссия»: Sergey Chernik, Максим Швецов, Ruslan Khadarkevich, Александр Сачивко, Николай Золотов, Roman Begunov, Макс Эбон, Artem Bykov, Vladislav Klimovich, Pavel Sedko, Виталий Лисакович.

    «Уэльс»: Гарет Бэйл, Бреннан Джонсон, Даниэль Джеймс, Joe Morrell, Джо Аллен, Rubin Colwill, Бен Дэвис, Крис Мепэм, Джейми Лоуренс, Кристофер Гантер, Дэнни Уорд.

    Предыдущий матч соперников: «Уэльс» — «Белоруссия» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Белоруссия» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 2.30.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уэльс» со счетом 0:1. Матч между командами «Белоруссия» и «Уэльс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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