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    Блицкриг от Уэльса?

    Белоруссия — Уэльс. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, ЧМ-2022, 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Белоруссия — Уэльс
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    Гарет Бэйл
    Белоруссия сыграет на своем поле с Уэльсом в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 16:00 мск. Белоруссия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 05 Сентября 2021 года
    Белоруссия
  • Минск
    •  Белоруссия 16:00 Уэльс Уэльс
  • Кардифф
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    Сборная Белоруссии

    Сборная Белоруссии, при всех своих проблемах, еще не потеряла шансов побороться за 2 место в группе. Правда, для этого команде нужно срочно добывать очки.

    По итогам 3 сыгранных матчей сборная Белоруссии занимает предпоследнее 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у «сябров» всего 3 очка.

    В минувшем туре квалификации Белоруссия дала бой чехам. Правда, в итоге команда Георгия Кондратьева минимально уступила.

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    С валлийцами сборная Белоруссии пересекалась пять раз. Вот только в этих поединках белорусы победили лишь однажды — 21 год назад.

    Сборная Уэльса

    Нынешний турнир сборная Уэльса начала не столь удачно. По итогам 2 сыгранных матчей команда занимает 3 место с 3 очками в активе.

    Начавшейся осенью команда еще не играла в официальных матчах. Зато на днях провела контрольный поединок с Финляндией (0:0).

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    • Гарет Бэйл и компания наверняка рассчитывают взять три очка в этом поединке. Вероятнее всего, валлийцы будут активны в атаке с первых минут.

    В двух матчах отборочного турнира на Мундиаль валлийцы забили только 2 мяча. При этом в свои ворота пропущено три мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Уэльс за 1.62, на ничью за 3.85, а на Белоруссию — за 6.40.

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    Хозяевам явно не хватает класса, и вряд ли они смогут взять очки во встрече с валлийцами.

    Гости наверняка будут атаковать, причем добьются своего уже на старте поединка.

    Валлийцы значительно превосходят оппонента в классе, что и продемонстрируют на деле с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа Уэльса в 1 тайме с коэффициентом 2.30.

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    Белоруссия — Уэльс: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Блицкриг от Уэльса?
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