Белоруссия сыграет на своем поле с Уэльсом в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 16:00 мск. Белоруссия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Белоруссии

Сборная Белоруссии, при всех своих проблемах, еще не потеряла шансов побороться за 2 место в группе. Правда, для этого команде нужно срочно добывать очки.

По итогам 3 сыгранных матчей сборная Белоруссии занимает предпоследнее 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у «сябров» всего 3 очка.

В минувшем туре квалификации Белоруссия дала бой чехам. Правда, в итоге команда Георгия Кондратьева минимально уступила.

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С валлийцами сборная Белоруссии пересекалась пять раз. Вот только в этих поединках белорусы победили лишь однажды — 21 год назад.

Сборная Уэльса

Нынешний турнир сборная Уэльса начала не столь удачно. По итогам 2 сыгранных матчей команда занимает 3 место с 3 очками в активе.

Начавшейся осенью команда еще не играла в официальных матчах. Зато на днях провела контрольный поединок с Финляндией (0:0).

Гарет Бэйл и компания наверняка рассчитывают взять три очка в этом поединке. Вероятнее всего, валлийцы будут активны в атаке с первых минут.

В двух матчах отборочного турнира на Мундиаль валлийцы забили только 2 мяча. При этом в свои ворота пропущено три мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Уэльс за 1.62, на ничью за 3.85, а на Белоруссию — за 6.40.

Хозяевам явно не хватает класса, и вряд ли они смогут взять очки во встрече с валлийцами.

Гости наверняка будут атаковать, причем добьются своего уже на старте поединка .

Валлийцы значительно превосходят оппонента в классе, что и продемонстрируют на деле с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа Уэльса в 1 тайме с коэффициентом 2.30.