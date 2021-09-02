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    Сборная Швеция дома обыграла сборную Испании

    Швеция — Испания: счет 2:1, обзор голов

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    В поединке отборочного цикла Евро-2020 сборная Швеции у себя дома обыграла сборную Испании со счетом 2:1.

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    чет открыли испанцы на 5 минуте. Гол забил Карлос Солер. Через минуту Александер Исак ответил точным дальним ударом.

    На 57 минуте Виктор Клаэссон вырвал для шведов победу после передачи Деяна Кулусевски.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
    Швеция — Испания 2:1
    Голы: 0:1 Карлос Солер (5'), 1:1 Александер Исак (6'), 2:1 Виктор Классон (57') Швеция: Робин Ольсен, Эмиль Крафт, Виктор Нильссон Линделёф, Филип Хеландер, Людвиг Аугустинсон, Виктор Классон, Кристофер Ольссон, Олбин Экдаль (Йенс-Люс Каюсте, 69'), Эмиль Форсберг (Маттиас Сванберг, 90'), Деян Кулушевски (Робин Куайсон, 85'), Александер Исак (Исаак Кисе Телин, 85') Испания: Херар Морено (Адама Траоре, 64'), Альваро Мората (Пабло Сарабия, 75'), Ферран Торрес, Коке (Маркос Льоренте, 75'), Серхио Бускетс (Родриго Эрнандес, 85'), Карлос Солер (Брайс Мендес, 85'), Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Сесар Аспиликуэта, Унай Симон Предупреждения: Деян Кулушевски (34'), Жорди Альба (35'), Серхио Бускетс (40'), Эмиль Крафт (52')

    После этого Швеция имеет 9 очков, благодаря чему она вышла на первое место группы B. Испания идет на втором месте с семью очками.

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